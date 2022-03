» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 16/mar/2022 de La Auténtica Defensa. Breves: Noticias de Actualidad

16 de Marzo de 2022









COTIZÓ ESTABLE El dólar blue terminó estable su cotización a $200 para la venta y mantuvo su menor valor en tres meses, mientras que las acciones en la Bolsa de Comercio cayeron un 1,0%, según los principales indicadores de la jornada financiera. El dólar informal llegó a quebrar el piso de $200 y a operarse en los $ 199 y la brecha con el dólar oficial mayorista se ubicó al 83%, su cota más baja desde el 13 de julio del 2021. La divisa marginal acumula una baja de $5, desde el jueves pasado y la caída es menor a la que vienen sufriendo los dólares financieros, que ya operan incluso por debajo del dólar ahorro, a menos de $189. En el último mes y medio el dólar blue registra una caída de $23 o 10,3% luego de marcar su récord nominal de $222,50 el jueves 27 de enero. Durante marzo el paralelo exhibe una merma de $11 y pierde un 5,2%, tras terminar el mes pasado en $211. El dólar ahorro o dólar solidario -minorista más impuestos- aumentó 13 centavos a $189,45 en promedio. EN DEBATE La comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta se reunió para discutir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y en un rápido movimiento obtuvo el dictamen favorable para el proyecto. La comisión duró apenas unos diez minutos y, sin mediar discusión, los senadores suscribieron al dictamen -16 de 17 firmas-, por lo que el texto quedó listo para ser analizado en el recinto el próximo jueves. La idea de agilizar el tratamiento y no debatir hoy en la comisión de Presupuesto tuvo que ver con que el jueves mismo cada espacio dejará constancia de sus posturas en la sesión. El presidente del bloque del Frente de Todos, José Mayans, afirmó que la oposición tiene "absoluta predisposición" para ir al recinto el jueves y dar el número necesario que discutir el tema ese mismo día. Sin embargo, la decisión final sobre el debate Juntos por el Cambio la tomará esta tarde durante la reunión de la Mesa Nacional. En declaraciones a la prensa, Mayans adelantó que dentro del oficialismo "más de la mitad" va a votar a favor del acuerdo con el Fondo Monetario. MURIÓ BONÍN El actor Arturo Bonín, de 78 años, falleció en esta capital víctima de un cáncer de pulmón, que había obligado en los últimos días a su internación. "Con profunda tristeza comunicamos el fallecimiento de Arturo Bonín, quien amó su profesión de actor y director y ha tenido el privilegio de vincularse y compartir hermosos momentos con tantas personas que lo quieren y respetan", señalaron sus familiares en un comunicado. El popular actor estaba acompañado por Susana Cart, su esposa desde hace casi 45 años, y sus dos hijos. Su gran trayectoria en televisión, cine y teatro generó que sea querido por todos aquellos que tuvieron el agrado de conocerlo. Durante todos sus años de carrera pudo mostrar el talento que llevaba en su sangre y es por ello por lo que el mundo artístico lo despide con gran dolor, pero con hermosos recuerdos. CONCESIÓN Volodímir Zelenski, presidente ucraniano, anunció que el país deberá admitir que no podrá formar parte de la OTAN y esto tomó por sorpresa a varios ya que se trata de una de las exigencias que impuso Vladimir Putin para cesar con el conflicto y la invasión. La noticia fue confirmada en el marco de una visita a Kiev de los líderes de Polonia, Eslovenia y la República Checa y pese al anuncio, el Kremlin todavía no dio declaraciones. "Nos dimos cuenta de que Ucrania no se convertirá en miembro de la OTAN. Lo entendemos, somos personas razonables. Durante años hemos escuchado que las puertas estaban supuestamente abiertas, pero ya hemos visto que no podemos entrar", señaló Zelenski, quien también manifestó que "Kiev necesita nuevos formatos de interacción con Occidente y garantías de seguridad separadas".

