WhatsApp dejará de funcionar en estos smartphones:

WhatsApp publicó una lista de celulares en los que dejará de funcionar en los próximos días debido a las versiones antiguas del sistema operativo. La aplicación de mensajería instantánea tendrá nuevos requisitos mínimos que todos los smartphones deberán cumplir para soportar la app. Los usuarios de todo el mundo deben actualizarse constantemente, mantenerse a la vanguardia, pero esto implica cambios. Estos cambios involucran mejoras e implementación de más funciones que se instalan de manera automática, pero para ejecutarse necesitan de una versión completamente actualizada del sistema operativo de los celulares. Las nuevas funciones que tendrá WhatsApp son mejoras en el diseño; cambios en la previsualización de documentos y en la escucha de audios en segundo plano; y una actualización de multidispositivos. Desde la app, aseguraron que los smartphones con sistema operativo iOS 9 o versiones previas y Android 4.04 no podrán seguir utilizando el servicio. Las actualizaciones y su importancia Una de las principales características de la red social de mensajería es que, generalmente, las actualizaciones se instalan automáticamente, a menos que requieran permisos adicionales. Es por esto por lo que la compañía insiste en que los dispositivos sean compatibles con la última versión de WhatsApp para evitar que sus usuarios puedan quedar fuera de las últimas versiones de la app. Si bien aclaran que después de marzo de este año, cuando se lleve adelante "el apagón sistemático", los usuarios podrán seguir teniendo la aplicación en sus dispositivos; como consecuencia quedarán vulnerables ante cualquier ataque cibernético de robo de cuenta y datos. Esto sucederá porque los teléfonos celulares ya no serán capaces de soportar más actualizaciones de seguridad desde Meta. Tal y como ocurre de forma periódica, la compañía dejará de darle soporte a determinados smartphones con Android de Google y iOS de Apple en sus versiones más antiguas. Esta vez le llegó el turno a aquellos dispositivos con Android 4.04 y iOS 9 y sus versiones previas, los cuales no podrán seguir usando la red social de mensajería instantánea de manera segura. La interrupción se realizará de forma gradual, por lo que se recomienda migrar en breve a un modelo más reciente para continuar con el uso seguro de la aplicación. WhatsApp dejará de funcionar en estos smartphones: Android - Samsung: Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core, Galaxy Ace 2. Sony: - Xperia M. Huawei: - Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D2. LG: - Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6, Enact, Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus F3Q. iPhone: - Apple iPhone SE. Apple iPhone 6S. Apple iPhone 6S Plus.

Imagen ilustrativa Fuente: El Cronista.