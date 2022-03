» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 16/mar/2022 de La Auténtica Defensa. Automovilismo:

Ignacio López; "Fue una linda experiencia"







Tras coronarse en los Juegos Bonaerenses 2021, "Nacho" se ganó la oportunidad de participar de la primera fecha de la Copa Bora el último fin de semana. Y el joven piloto de nuestra ciudad obtuvo un muy meritorio cuarto puesto. El año pasado, los Juegos Bonaerenses incorporaron el karting a su variedad de competencias deportivas. Y la primera medalla de oro de esta disciplina se vino para Campana gracias a la actuación de Ignacio López. Ese éxito, además, le permitió a "Nacho" disponer de la posibilidad de correr la primera fecha de la Copa Bora. Y, finalmente, eso ocurrió el último fin de semana, en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, donde el piloto de nuestra ciudad se dio el gusto de llegar en el cuarto puesto de la carrera que ganó Isidro Puchik. "Fue una linda experiencia", aseguró Ignacio en la zona de boxes, una vez culminada la prueba, mientras el TC Pista Mouras desarrollaba su final. "Resalto esto como importante, porque detrás de esta posibilidad aparecieron un montón de situaciones a las que no estoy acostumbrado: muchos amigos tratando de seguir la carrera, gente que se comunicaba con papá, mucha fuerza que me llegaba por las redes… Todo muy lindo. La televisación en directo también aportó lo suyo. Así que agradecido por tanto. Todo me sorprendió para bien", agregó. -¿Todo esto provocó presión o fue una motivación? -No, para nada. Uno debe darle la importancia que corresponde, pero a la hora de correr te concentras en lo que querés hacer en pista y buscas estar lo más adelante posible. -Pareció que el auto no funcionó como vos hubieses querido. -Tal cual. Quizás no tuvimos suerte cuando la categoría me entregó el auto, porque penalizaba mucho por lo derecho. Con papá tomamos los tiempos con el resto y había diferencias importantes: en la recta me pasaban de tres o cuatro autos y se complicó más de lo deseado. Igual intenté hacer hasta donde el auto me lo permitió y doblando acortaba con el resto. La idea era tratar de llegar, algo que se logró. Y el cuarto puesto en la final termina siendo un buen premio, teniendo en cuenta todo lo que te cuento. -Ya pasó esta presentación. ¿Y ahora? -Je… Esto era debut y despedida, algo que desde el momento que se dio quedó muy en claro con papá. Cerramos un buen fin de semana, distinto y ya estamos pensando en lo que viene, llamese karting o categoría ALMA. -Soñemos un poco. Mucha gente importante del automovilismo estuvo en el Mouras. ¿Si alguien te vio y te llama para proponerte algo a nivel nacional? -Lo mínimo que deberíamos hacer es escuchar esa posibilidad. Poer lo que yo quiero decir es que nosotros no estamos para invertir ni contamos con presupuesto para categorías nacionales. O sea: las posibilidades son mínimas. -¿A quién se le agradece por este momento? -A la categoría, que me invitó cuando gané en los Juegos Bonaerenses. Creo que no los defraudé, dado que me daban la posibilidad de continuar. Pero no es para nosotros en este momento. Y a toda esa gente que me llamó, me siguió por TV o por las redes; a los chicos del karting, que me llamaban; a mi familia, a Miriam, que le pone toda la garra a cada emprendimiento que hacemos; a papá, que a pesar de todo lo que renegó por el auto que me dieron, lo vi contento y eso es muy importante para mí. Y a los medios de mi ciudad, por cómo nos siguieron. Mi saludo y agradecimiento para todos ellos.

EL JOVEN CAMPANENSE, A BORDO DEL VW BORA #79 QUE CONDUJO EL FIN DE SEMANA EN LA PLATA.



