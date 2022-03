» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 16/mar/2022 de La Auténtica Defensa. Voley:

Las inferiores del CCC comenzaron su participación en el Torneo Metropolitano







Los Caballeros visitaron a Bella Vista y las Damas recibieron a Los Indios de Moreno. El pasado fin de semana comenzó el Campeonato Oficial de Divisiones Inferiores de la Federación Metropolitana de Vóley (FMV) del que participan las categorías formativas masculinas y femeninas del Club Ciudad de Campana. Los Caballeros, que son entrenados por Gabriel Martra y Nicolás Gómez, fueron los primeros en ver acción, dado que el sábado visitaron a Bella Vista por la primera fecha del Nivel A. En dicha jornada solo pudo cantar victoria la categoría Sub 13, que se impuso por 3-0 en el primer partido del día. Las demás, en cambio, cayeron ante Bella Vista: los Sub 14 perdieron 3-1; los Sub 16, 3-0; los Sub 18, 3-2 y los Sub 21, 3-0. En tanto, el domingo fue el turno de las Damas, que recibieron a Los Indios de Moreno por la primera fecha del Nivel C1. Los resultados de las chicas entrenadas por Milagros Scabini y Aldana Milani fueron los siguientes: las Sub 14 perdieron 3-0; las Sub 16 cayeron 3-1; las Sub 18 ganaron 3-0; y las Sub 21 cedieron 3-0. El próximo fin de semana, los Caballeros será locales frente a 77FC por la segunda fecha del Nivel A, mientras las Tricolores visitarán al Club Atlético Palermo por la segunda jornada del Nivel C1.



LOS SUB 13 APORTARON LA ÚNICA VICTORIA DE LA TIRA MASCULINA ANTE BELLA VISTA.



P U B L I C I D A D