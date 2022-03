» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 16/mar/2022 de La Auténtica Defensa. Hóckey sobre Césped:

Perdió 2-1 por la segunda fecha del Campeonato D4. Además, el Celeste se presentó por primera vez en el Torneo Proyección y se midió con Newman "C" en categorías menores. El pasado sábado se disputó la segunda fecha del Torneo Metropolitano de Hóckey sobre Césped que organiza la Asociación Amateur de Buenos Aires (AHBA). Y como el Club Ciudad de Campana tuvo fecha libre, el Campana Boat Club fue el único equipo local que vio acción el fin de semana. De esta manera, en su segundo partido de la Zona 4 del Campeonato Damas D, las Celestes cayeron 2-1 ante Manuel Belgrano en condición de local y sufrieron su segundo traspié. Lucía Gelosi anotó el único tanto campanense, mientras otro convertido por María Luz Gentilini, que pudo haber sido el empate, fue anulado. "Nos vamos con sensaciones encontradas, porque, por un lado, mejoramos un montón respecto del partido de Camioneros Teníamos como objetivo tener menos errores no forzados de los que habíamos tenido en el partido pasado y eso lo cumplimos así que, desde ese lado, nos vamos más conformes", señaló Gentilini. "Pero después nos vas con la sensación amarga de que no te cobren un gol, que era gol", lamentó la capitana Celeste. Esta segunda fecha de la Zona D4 se completó con los siguientes resultados: Olivos "B" 2-1 AACF Quilmes, Brandsen 5-2 Universidad de Buenos Aires, Racing Club 1-1 Lanús "B", Camioneros 5-0 Santa Bárbara "C", BANADE 0-0 Liceo Militar, Santa Bárbara "D" 1-0 DAOM y Pucara "B" 2-1 Newman "B". En su enfrentamiento ante Manuel Belgrano, las demás categorías del Bote cosecharon dos derrotas y cinco victorias: Intermedia perdió 2-1 (gol de Rosario Tarelli); Quinta División se impuso 4-1 (goles de Sol Ale, Wanda de Virgilio, María Sol Galindo y Valentina Núñez); Sexta División ganó 3-1 (goles de Bianca Bogliotti, Milagros Gil y Sofía Nine); Séptima División venció 1-0 (gol de Agostina Riva); Octava División ganó 3-0 (doblete de Emma Fare y un tanto de Juana Gil); y Novena División se impuso 4-1 (triplete de Ángeles Malerba y un gol de Jazmín Ayerbe). Por su parte, Cuarta División cayó 2-0 ante Hindú "B" en condición de visitante. El próximo compromiso del CBC será el sábado 19 cuando visite a Santa Bárbara "D" en La Plata. TAMBIÉN EN PROYECCIÓN Ante la gran cantidad de jugadoras que practican hockey en el Campana Boat Club, la entidad decidió participar también del "Torneo Proyección" de la AHBA. El objetivo del Celeste a futuro es armar la tira "B" completa. Por el momento, presenta equipos en Séptima, Octava y Novena División, que debutaron frente a Newman "C" el último fin de semana.

VALENTINA NÚÑEZ, DELANTERA DE LA FORMACIÓN CELESTE DE PRIMERA DIVISIÓN. DERROTA DE LOS CABALLEROS Por la segunda fecha de la Zona 1 del Campeonato Caballeros C del Torneo Metropolitano de la AHBA, la Primera Caballeros del Campana Boat Club perdió 3-0 como visitante frente a Cerro Pilar, por lo que ahora acumula un triunfo y una derrota en dos presentaciones. Además, en la jornada frente a Cerro Pilar, la Intermedia del CBC venció al local 1-0 con gol de Daniel Contreras. El próximo rival de los Celestes será Santa Ángela, equipo que enfrentarán el domingo 20.

