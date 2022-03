Marchan este viernes por el caso de Yolanda Alles

Fue atacada el pasado 3 de febrero y sufrió quemaduras en el 35% de su cuerpo. Piden que cambie la carátula de la causa a "Intento de homicidio". Su agresora fue aprehendida y luego liberada. Este viernes, a las 11.00, familiares y allegados de Yolanda Alles (34) se concentrarán en la plaza Eduardo Costa para luego marchar hacia la Fiscalía 3. "Esa mujer está libre porque caratularon la causa como Lesiones Graves, y en realidad fue un Intento de Homicidio", dice la víctima sobre su agresora, Micaela Queipo (27). La noche del 3 de febrero, Yolanda se encontraba en la casa de un amigo, ex pareja de Micaela Quiepo, quien a su vez, mantiene una relación sentimental con el padre de los hijos de Yolanda. Según relata Yolanda, esa noche Micaela se presentó en el domicilio dos veces: la primera, junto con su actual pareja, para llevarle a una de sus hijas. La segunda vez, volvió sola, unos 40 minutos después. Yolanda se encontraba frente a un horno pizzero encendido cuando ingresa al lugar Micaela diciendo: "Te voy a matar" al tiempo que le arroja un envase de insecticida el cual le pega en un ojo. "Para esto yo ya la tenía encima. No sé si gatilló el Raid, o qué fue lo que hizo, pero el horno hizo como una explosión. Ahí me quema las piernas y parte del brazo derecho… yo vi que ella se quemó la muñeca". Aparentemente, Queipo habría discutido previamente con su expareja (y dueño del domicilio donde sucedió todo) y luego agrede a Alles. Tras el episodio frente al horno pizzero, sale corriendo por la calle. "Pero se vuelve y me rompe el vidrio del auto… no es que se volvió a ver si sus hijos estaban bien, sólo quería seguir haciendo maldades". Yolanda fue internada esa misma noche en el hospital municipal con 35% de su cuerpo quemado, y derivada tres días después al Hospital del Quemado donde recibió el alta 15 días después. Hoy se aplica cremas y vendajes, y debe presentarse en el Hospital del Quemado donde supervisan su evolución. El pronóstico indica que será en agosto próximo cuando reciba el alta definitiva. A todo esto, hay que sumarle una medida de restricción de acercamiento de 500 metros, que la agresora en la práctica no respetaría, dado que su pareja vive en Las Campanas, el mismo barrio que la víctima: "Yo soy a la que quemaron, la que tuvo que dejar de trabajar, la que estuvo internada… ¿Y soy yo la que me tengo que esconder de ella? Yo lo único que pido es justicia", concluyó Yolanda.

La víctima estuvo internada 18 días. En agosto podría volver a tener una vida normal.





Yolanda Alles recibió quemaduras en el 35% de su cuerpo.





Micaela Queipo fue aprehendida e indagada el lunes 7 de marzo. Luego fue liberada.



#Dato viernes 18 de Marzo 11hs plaza Eduardo Costa, marcha en pedido de Justicia por Yolanda Luján Alles. pic.twitter.com/Rx8xsbsuQD — Daniel Trila (@dantrila) March 16, 2022