Celia Krauczuk presenta "Un amor de verdad"

Esta tarde, desde las 19, la escritora presentará su segunda novela en el Edificio 6 de Julio. Esta tarde, desde las 19, Celia Krauczuk presentará su segunda novela, "Un amor de verdad", en el Edificio 6 de Julio. La escritora comenzó a escribirla en enero del 2020 impulsada por la chispa que encendió la crisis de una amiga: "Esta novela, la historia del comienzo, se inspiró en la crisis que una amiga estaba pasando en ese momento. Pero por otro motivo, y a raíz de ese disparo, se me empezaron a ocurrir ideas para entrelazarlas". En ese entonces, Celia había finalizado su primera novela, "Las cartas del destino", y aprovechaba sus vacaciones para escribir los primeros capítulos. Con el correr de los meses, continuó escribiéndola en sus ratos libres y, tras superar las dificultades que le presentó el final, la terminó en enero de 2021. "Esta novela en particular me costó darle un cierre. Fui dándole vueltas a ideas, nada me satisfacía, pero creo que al final logré algo digno y acorde" expresó la escritora. Y añadió: "Fue muy distinto a la primera novela que, desde el día que la empecé, sabía cómo la terminaría". Así, tras exactamente un año, Celia puso punto final a su segunda novela. Sin embargo, en ese momento había publicado "Las cartas del destino" y estaba enfocada en la promoción de la misma. Por ello, debió guardarla por un tiempo, durante el cual ahorró para afrontar la inversión que representaba una nueva publicación. "Haber publicado esta novela fue un desafío porque la primera siempre estuvo dando vueltas en mi cabeza desde que era chica. Entonces encontrarme con la posibilidad e inspiración de hacer una distinta, que nunca me había imaginado ni propuesto, fue realmente un desafío" expresó Krauczuk. "Un amor de verdad" es una novela atrapante que entrelaza amor, desamor, engaño, amistad, traición, maldad, sexo y ternura entre sus páginas: "El mensaje es no rendirse. Siempre llega a la vida el amor que nos va a dar vueltas y que va a ser correspondido" precisó Celia. A su vez, está destinada, mayormente, a jóvenes adultos. "Quiero agradecer a Susana Bossel, Ana Coarasa y Andrea Lago por apoyarme y ayudarme con la lectura previa y sus consejos" manifestó Celia. También incluyó en sus agradecimientos a la Librería Byblos y La Preferida por la difusión de sus novelas. Aquellos interesados en adquirir la novela pueden conseguirla en la Librería Byblos (Campana), la librería La Preferida (Zárate), la Librería Macondo (Capital Federal) o en las librerías virtuales "Librománticas" y "LG Literario".

