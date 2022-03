CON URGENCIA

Urgido por el reloj, el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) deberá reunirse inmediatamente después que el Congreso Nacional sancione la Ley de Endeudamiento para evitar que el próximo lunes la Argentina caiga en default con el organismo. Es que ese día opera un vencimiento de U$S 958.498.750 y de acuerdo a las regla del FMI no podrá estar impago al momento de la discusión de un programa de asistencia. Al día siguiente, vencen otros U$S 1.849.677.776, acumulando un total de U$S 2.808 millones. El Senado Nacional se dispone a tratar la iniciativa que tiene media sanción de Diputados mañana y será clave la hora de la aprobación para que el texto llegue en tiempo y forma al despacho de Kristalina Georgieva.

ADVERTENCIA

El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, advirtió a los exportadores de carne que no podrán seguir vendiendo al exterior "si no cumplen los compromisos asumidos" para abastecer al mercado interno. "Acabo de terminar la reunión con el Consorcio ABC. Les informé que quienes no cumplan con los compromisos asumidos con las y los argentinos, no podrán continuar exportando carne", sostuvo el funcionario. Domínguez comentó que tomó esa decisión "en el marco del conflicto bélico (entre Rusia y Ucrania) que impulsó subas a nivel global en el precio de los alimentos". Esa situación, según el ministro, "se suma a la crisis que atraviesa nuestra ganadería por la sequía, los incendios en Corrientes y el faltante de un millón y medio de cabezas".

EN BUEN USO

La utilización de la capacidad instalada en la industria alcanzó en enero un promedio del 57,9%, con un crecimiento interanual de 0,7 puntos porcentuales y una baja de 6,5 puntos, respecto de diciembre último, según informó el INDEC.El registro de enero de la Utilización de la Capacidad Instalada en la Industria (UCII), fue el más bajo de los últimos doce meses aunque su nivel está afectado por los periodos de vacaciones y las paradas técnicas de las empresas. El Indicador de la capacidad instalada en la industria mide la proporción utilizada, en términos porcentuales, de la capacidad productiva del sector industrial y el relevamiento comprende un panel de entre 600 y 700 empresas. El ministerio de Economía destacó que el promedio de enero fue superior al de igual mes del año pasado, cuando registró un 57,2% y que representó el mayor nivel para ese período en los últimos cuatro años.

DURA ACUSACIÓN

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tildó de "criminal de guerra" a su par de Rusia, Vladimir Putin, por la invasión a Ucrania y tensó así al extremo las relaciones diplomáticas con Moscú, que calificó de "inaceptables e imperdonables" sus declaraciones. "Creo que es un criminal de guerra", le respondió Biden a una periodista que le consultó por el conflicto bélico en Ucrania en la Casa Blanca, a la salida de un acto dedicado a la lucha contra la violencia doméstica. Los comentarios del presidente norteamericano rápidamente dieron la vuelta al mundo y minutos más tarde se conoció la reacción de Moscú. "Consideramos inaceptable e imperdonable esa retórica del jefe de un país cuyas bombas han matado a cientos de miles de personas", replicó el secretario de Prensa del Kremlin, Dmitri Peskov.