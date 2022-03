Efemérides del día de la fecha, 17 de Marzo

DÍA DE SAN PATRICIO

En este día se conmemora el fallecimiento de San Patricio, patrón de Irlanda, que se produjo entre los años 461 y 493. Nacido en Kilpatrick (Escocia) en el año 387, Maewyn Succat fue secuestrado a los 16 años por piratas irlandeses que lo vendieron como esclavo en Irlanda. En dicho país permaneció 6 años cuidando rebaños hasta que se escapó a Francia, donde se ordenó sacerdote y se cambió el nombre a Patricio. Más adelante, retornó a Irlanda con el propósito de evangelizar a los irlandeses; con los años trascendió por explicar el misterio de la Santísima Trinidad (Padre, Hijo y Espíritu Santo) con un trébol de tres hojas.

En sus inicios este festejo era religioso hasta que, en el año 1903, se convirtió en una fiesta pública mediante una ley que prohibió que los bares abrieran; recién en el año 1970, se anuló. Actualmente, esta celebración pretende difundir la cultura irlandesa y "proyectar internacionalmente una imagen fehaciente de Irlanda como país creativo, profesional y sofisticado con una apariencia llamativa a nivel mundial".

ATENTADO A LA EMBAJADA DE ISRAEL

Sucedió en el año 1992, a las 14.45, cuando un atacante suicida incrustó su camioneta Ford F-100, cargada con explosivos, en el edificio de la Embajada de Israel. El atentado terrorista terminó con la vida de 29 personas y dejó un total de 242 heridos. Por otro lado, redujo a escombros la sede diplomática y dañó considerablemente una escuela e iglesias cercanas. Actualmente, en el lugar donde aconteció el atentado se encuentra la plaza Embajada de Israel (inaugurada en el año 2000), donde se rinde homenaje a las víctimas.

En el marco del 30° aniversario del atentado, el lema de este año es "Huellas del terrorismo" y tiene el objetivo de reflexionar sobre la profunda marca que dejó este trágico hecho en la sociedad, promover la memoria en torno a lo sucedido y difundir un mensaje de rechazo al terrorismo: "Hombre, mujer o niño, el terrorismo nos afectó a todos como sociedad".

SE LANZA "4 MINUTES"

Un día como hoy en el año 2008, Madonna junto a Justin Timberlake y Timbaland lanzaba el sencillo "4 minutes". Perteneciente al álbum "Hard Candy" (2008) y compuesto por los cantantes estadounidenses con "Danja", la canción se llamaba originalmente "4 Minutes to Save the World": "Más que nada, es sobre el tener un sentido de urgencia; vivimos esencialmente con poco tiempo y la gente está tomando conciencia del medio ambiente y cómo estamos destruyendo el planeta. Ya sencillamente no podemos seguir distraídos, tenemos que educarnos, despertar y hacer algo al respecto. [...] Si vamos a salvar al planeta, podemos pasarla bien mientras tanto".