Paraná Guazú - embarcado: Continúan siendo los horarios nocturnos los de mejores resultados con respecto a la pesca de las grandes bogas de marzo, las que todavía están tomando muy bien maíz fermentado y maza. En ocasiones el salamín y el hígado vacuno funcionan muy bien también. Algunas respuestas de bagres amarillos, bagres blancos y no mucho más, ya que, continúan los ataques de descarnadores como marietas y cangrejos a todo tipo de carnadas. Aguas altas y con mucho barro en suspensión en estas últimas semanas. Guazú muelles y costas: Continúa inestable el pique durante el día aunque algunas capturas se dan mucho mejor en el atardecer y, por la noche con respuestas de bogas de hermosos portes, la variada compuesta por algunos bagres amarillos y paties. Presencia y descarne continuo de marietas y cangrejos. Isla Botija / puerto Constanza: Lo mejor de la pesca por la zona está en los horarios nocturnos. Como en el resto de los pesqueros, decae mucho el pique durante el día. Esta semana amigos que visitaron la zona durante el día dieron con sólo un par de bogas chicas y bagres amarillos. Pasaje Talavera: Siendo escasos los lugares de buenos piques y capturas, uno de los más relevantes de embarcado es la boya 186 del Pasaje Talavera, donde se están logrando muy buenos ejemplares de bogas y algunas carpas, realizando los fondeos en profundidades de entre los 15 y 18 metros. En el mismo sector se encuentra un pesquero de costa, el que esta semana rindió muy bien con bogas, bagres blancos, amarillos y con paties de lindos portes. Presencia de descarnadores y cangrejos. Paraná Bravo: También por el Bravo las aguas están en las mismas condiciones que por el resto de los pesqueros. Por la noche se dan los mejores resultados con respecto a las bogas, llegando a pesar algunas más de 4 kilos. Las carpas desaparecieron de la zona, por lo demás se dio algo de bagres amarillos y paties, con mucha actividad de marietas y cangrejos. Paraná de las Palmas zona Campana - Zárate: Semana donde continuó firme el pique de bogas en horarios nocturnos, siendo menos efectivo los horarios diurnos. Siempre de embarcado se dan mejores portes y cantidades que desde la costa o muelles. Por lo demás se dieron respuestas y capturas de algunos bagres, paties y porteñitos por la zona. Villa Paranacito prov. de Entre Ríos: Para los amantes a la pesca de las tarariras, todavía están a tiempo, en este momento de transición, de ir tras las hermosas tarariras que se encuentran dentro de los arroyos y canales que desembocan al Río Uruguay. Las mismas hay días que están tomando muy bien los artificiales y en otros se limitan al ofrecimiento de carnadas vivas o naturales como bagrecitos y anguilas. Reconquista – Santa Fe: En la zona, los lugareños están muy contentos porque está empezando a crecer el río. Dicen que va a seguir aumentando el nivel, dado que estarían abriendo las compuertas en Brasil y va a aumentar alrededor de un metro más de lo que está hoy el río. Con respecto a la pesca, la variada está firme, hay mucho bagre, pati, moncholos, amarillos, algunos cachorros están apareciendo y el dorado está difícil. Generalmente, la pesca se está dando no con grandes portes pero en general hay muchos piques, más que nada en la boca de arroyos y lagunas. Concepción del Uruguay prov. Entre Ríos: Los que salieron de embarcado la mayoría dieron con el pique de bogas, en promedio del kilo ochocientos a dos kilos, y también se dieron muchos piques de dorados. Para el dorado las pruebas las realizaron a fondo y con carnada blanca, ya sea con el mismo soquete de boga o bagre amarillo, se dieron muchas capturas las que rondaron de los dos a los tres kilos de peso, pero con mucha cantidad de piques. Lo que se agregó por la zona fue el pique y descarne de palometas pero en mucha cantidad, por lo que se impone ir previstos con una buena cantidad de carnadas. En cuanto al río, se encuentra más repuntado y con aguas en creciente. El motivo es que llovió bastante aguas arriba de la represa Salto Grande, así que bueno el lago está con más agua y están largando más agua en estos momentos. Santa Fe – Lagunas La Soraida y La Picasa: Con muy buenos rindes comenzaron la temporada 2022 estas dos lagunas. Siempre los que contratan los servicios de guías de la zona son los que mejor pesca realizan. Aquellos que la conocen y frecuentan desde hace años también hacen la diferencia. Si bien de momento los pejerreyes son chicos y medianos, a medida que las aguas vayan bajando las temperaturas, sin dudas que comenzaran a aparecer los matungos de los cuales nos tiene acostumbrados. Por lo menos en La Soraida, ya que, La Picasa si bien el rinde es bueno es de un pescado parejo que no supera los 35 centímetros. Carmelo República Oriental del Uruguay: Hasta hace una semana atrás o diez días, había mucha boga y después de la lluvia grande se cortó el pique, pero ingresó muchísimo pati de todos los tamaños, el que lo están pescando con tripero de sábalo. Costanera norte CABA: Con mucha paciencia y utilizando masa o salamín, se puede dar alguna captura de boga. Principalmente, en los momentos de mayor temperatura si el agua está bien oxigenada, se pueden pescar tanto con línea de flote como de fondo. En el monumento a Colón se dieron algunas lindas, se dieron algunos dorados de lindo porte encarnando con bagre amarillo, tanto de fondo o flote. Por la noche la variada viene bien se dan bagres y pati, algunos superan los tres kilos. Cada tanto hay alguna sorpresa y aparece algún cachorro de surubí, la carnada para la variada de cuero principalmente lombriz o carnada blanca.



El amigo Toto Regalia de Mercedes B.A con hermosos ejemplares de bogas logrados en la noche en el Pasaje Talavera.