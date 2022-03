En la victoria ante El Porvenir debutaron Tabaré Benítez, Tallarico y Pereira. Luego del ascenso obtenido en diciembre del año pasado, uno de los objetivos de la dirigencia de Puerto Nuevo de cara a su participación en la Primera C era mantener la base del plantel que logró ese histórico hito. Y lo consiguió: solo tres jugadores no siguieron en el club (Ezequiel Ramón, Antonio Samaniego y Gastón Pérez). Lo que sorprendió luego fue la gran cantidad de incorporaciones que se sumaron a medida que fue avanzando la gestión de Alejandro Albamonte como entrenador. Así, el Portuario fue construyendo una plantilla que cuenta con casi 40 futbolistas. Y en las primeras cinco jornadas, 25 de ellos disputaron, al menos, un partido. En las primeras tres fechas, con el exentrenador, 19 jugadores sumaron minutos en los partidos frente a Berazategui, Lamadrid y Real Pilar. Luego, con la llegada de Franco Toloza, otros seis tuvieron su debut en esta temporada. En la visita a San Martín de Burzaco, el DT interino puso desde el arranque a Gian Croci y Lucas Cajes y en el segundo tiempo hizo ingresar a Selem Lojda. Posteriormente, el pasado domingo ante El Porvenir, otros tres tuvieron su bautismo en este Torneo Apertura: Tabaré Benítez y Santiago Tallarico fueron titulares por las lesiones de Javier Balbuena y Mario Godoy, mientras el uruguayo Bautista Pereira ingresó en el segundo tiempo. Entre los que todavía no han visto acción en este campeonato están incorporaciones como el marcador central Yamil Durán, el lateral Maximiliano Carnelutto, el carrilero Sergio Carluccio y el delantero Lautaro Sequeira. Y también varios futbolistas que continúan en el plantel como Enrique Grieger, Sandro Areco, Eliseo Aguirre y Brian Picca. Lo cierto es que el Portuario cuenta con opciones de recambio, una situación que se pudo apreciar el último domingo en la zaga central. Es que Toloza no contó con el correntino Godoy y, en el transcurso del segundo tiempo, debió reemplazar tanto a Maximiliano Lara (malestar físico) como a Tallarico (contractura).

GIAN CROCI, UNO DE LOS SEIS JUGADORES QUE DEBUTARON CON TOLOZA (CARLA BRIGNOLO / CAPN).