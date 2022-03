Breves: Deportivas

EL PINCHA SE COPÓ Estudiantes de La Plata venció anoche 1-0 como local a Everton de Chile y se clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022. El Pincha se impuso con un gol de Agustín Rogel y cerró el global 2-0 a su favor. De esta manera, se ganó un lugar en el bombo 4 del sorteo que se realizará el próximo viernes 25 de marzo. Los demás equipos argentinos que participarán del certamen son: Boca Juniors, River Plate (bombo 1 para ambos), Vélez Sarsfield (bombo 2), Colón de Santa Fe (bombo 3) y Talleres de Córdoba (bombo 4).



COPA ARGENTINA Talleres de Córdoba goleó ayer 4-0 a Güemes de Santiago del Estero en un duelo correspondiente a la primera fase de la Copa Argentina 2022. De esta manera, "La T" se medirá en los 16vos de Final frente a Chaco For Ever, que el martes había eliminado a Arsenal de Sarandí en definición por penales. SORPRENDIÓ VILLARREAL En el cierre de los Octavos de Final de la Champions League, Villarreal le ganó ayer 3-0 como visitante a Juventus y lo eliminó de la competencia (habían igualado 1-1 en la ida). En el Submarino Amarillo fueron titulares Gerónimo Rulli y Giovani Lo Celso, mientras en la Vecchia Signora, Paulo Dybala ingresó en el ST. En la otra llave, Chelsea le volvió a ganar a Lille (esta vez, 2-1 como visitante) y también avanzó a Cuartos de Final. GOL DE CUTI ROMERO En un partido pendiente de la 16ª fecha de la Premier League, Tottenham venció ayer 2-0 a Brighton con un tanto del argentino Cristian "Cuti" Romero. En tanto, en un encuentro pendiente de la 27ª jornada, Liverpool le ganó 2-0 como visitante a Arsenal y quedó a solo un punto del líder Manchester City. ASCENSO DE LUTO Carlos Da Ponte, entrenador de Defensores de Cambaceres, falleció a los 46 años de edad, producto de una infección general que había obligado a su internación el pasado jueves. "El Ruso" dirigía al Rojo desde febrero de 2021 y era un referente de la institución de Ensenada, con la que había conseguido, como jugador, ganar el Apertura 1998 y el Clausura 1999 de Primera C. Además, como futbolista también tuvo pasos por San Telmo, Excursionistas y La Plata FC.