Amenazó con arrojarse al vacío desde el tanque de la ex Catema

Tiene 22 años y estaba sentado sobre la estructura metálica a 25 metros de altura. El Bombero Voluntario Carlos Urbina lo disuadió y ambos bajaron a salvo. El antiguo y oxidado tanque de agua que se encuentra en el predio de la ex fábrica de ladrillos Catema, sobre la avenida 6 de Julio y Perón, fue el lugar elegido este miércoles por un joven de 22 años para subir y evaluar la posibilidad de arrojarse al vacío. Fue pasadas las 23 cuando se recibió el alerta y en el lugar se presentaron dos móviles del Comando Patrulla, el SAME, una dotación del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios, además de los integrantes de la Brigada de Altura Ricardo Dañil, Carlos Urbina, Mauricio Zaracho, Leandro Martínez y Lucas Carpio. Además, se sumaron a la dramática escena periodistas de varios medios, curiosos, y familiares del joven que se encontraba sentado sobre el techo del tanque propiamente dicho, a 25 metros de altura. Ricardo Dañil se dedicó a calmar a los familiares quienes, en su desesperación, parecían poner más nervioso al muchacho. Fue el Ayudante Principal Carlos Urbina quien a los gritos le preguntó si quería algo. Fumar un cigarrillo fue la respuesta. Urbina no dudó en complacer el pedido y subió con sigilo la extensa y peligrosa escalera de gato hasta lo más alto. Se sentó a su lado y comenzaron a charlar. Algún pedido de reflexión hacia el muchacho se escapó desde tierra, lo que fue acompañado por un mancomunado chistido de desaprobación. Luego de varios minutos de silencio, ambos protagonistas, rescatado y rescatista, bajaron a salvo. Había pasado una hora de zozobra y sobrevino el alivio de los presentes cuando ya eran los primeros minutos de la madrugada del jueves.

En el lugar se presentaron SAME, Comando Patrulla, Bomberos, familiares del muchacho y periodistas.





La estructura metálica alcanza los 25 metros sobre el techo del tanque propiamente dicho. VALLADO DE PROTECCIÓN Entre las dos docenas de expedientes ingresados durante la primera sesión ordinaria del Concejo Deliberante, se encuentra un Proyecto de Resolución del Bloque Juntos solicitando a la empresa Corredor Panamericano a que "proceda en forma urgente a la instalación de un vallado" en el puente que se encuentra sobre la Avenida Rivadavia y pasa por encima de la Ruta 9. #Ahora un joven de 22 años amenazaba con quitarse la vida. Se subió al tanque metálico ubicado en el predio Ex Catema de Av. 6 de Julio altura Salmini. Personal de Comando, SAME, Bomberos y el equipo de Rescatistas de altura lograron disuadirlo. Bajó junto con un Rescatista. pic.twitter.com/cyPQI3wfzN — Daniel Trila (@dantrila) March 17, 2022

