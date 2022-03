» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 18/mar/2022 de La Auténtica Defensa. Barrio Siderca: vecinos denuncian insuficiente presión de agua







Aseguran que ABSA no les da respuestas a los reclamos que iniciaron en enero. Vecinos del barrio Siderca rojo han pasado las más duras etapas del verano sin contar con una adecuada presión de agua en la red. Pese a los numerosos reclamos que vienen realizando, la empresa ABSA todavía no les ha dado una respuesta. Así se lo comentó la vecina Elizabeth a La Auténtica Defensa, luego de comunicarse con la redacción y compartir una foto de una canilla de la que colgaba un tímido hilo de agua. "¿Podrán publicar que en parte del barrio Siderca rojo hace dos meses que no hay presión de agua y pese a los reclamos reiterados a ABSA aún no solucionaron el tema?", consultó la vecina. Y amplió: "Hay casas en el barrio que tienen el baño en la planta alta y no llega una gota de agua". Uno de esos hogares es el suyo, ubicado en las manzanas comprendidas por las calles Arenaza, Lavezzari, Barletta y Buzzo. Allí los momentos de presión regular son esporádicos y pueden ocurrir en cualquier momento del día, por lo que deben estar atentos para poder bañarse y cargar el lavarropas. En una de sus primeras denuncias a ABSA, logró que personal de la empresa concesionaria del servicio visitara su casa y constatara la situación. Sin embargo, después de decirle que había un problema "con dos bombas", se retiraron sin darle más datos. Desde entonces, nadie la ha vuelto a visitar. Tampoco ABSA se presentó en lo de sus vecinos. Elizabeth dice que como hay muchos adultos mayores, las denuncias en ABSA no se acumulan: los abuelos están descreídos en la atención de la concesionaria. No obstante, otras personas -como una amiga a pocos metros de su casa- si han radicado denuncias, aunque la suma de reclamos parece surtir poco efecto. "Mi amiga incluso llamó al ente regulador del agua y le dijeron que la empresa ABSA ya había sido notificada pero que siguiera reclamando así la gestión no se caía", contó Elizabeth, cansada de ser ignorada. De acuerdo a la vecina, si los problemas son con las bombas que dan presión al barrio Siderca, debería haber inconvenientes también en las etapas verde y celeste, así como en los barrio Don Francisco y Vitramu que pertenecen al mismo circuito de distribución. La vecina solo pudo constatar inconvenientes en alguna zona del Don Francisco, también a través del testimonio de una amiga suya. En tanto, la presencia de una gran pérdida de agua Arenaza y Viale también podría ser la causa de la falta de presión, arriesgó Elizabeth más adelante. Pero como no tiene certezas de nadie, es una mera hipótesis. Lo único cierto es que su acceso a un recurso tan esencial pende de un fino y esquivo hilo.



