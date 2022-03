» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 18/mar/2022 de La Auténtica Defensa. Primera Nacional:

Villa Dálmine se presenta en San Juan en busca de su primer triunfo







Desde las 17.30 horas, el Violeta enfrenta a San Martín como visitante. Marcelo Franchini realizará una única variante: Rafael Sangiovani será el lateral derecho ante las lesiones de Federico Mazur y Agustín Alberione. En la continuidad de la sexta fecha de la Primera Nacional, Villa Dálmine disputará hoy un duelo de necesitados frente a San Martín de San Juan. El encuentro comenzará a las 17.30 horas, contará con el arbitraje de Bruno Bocca y se desarrollará en el estadio Hilario Sánchez de la provincia cuyana. En este compromiso, el Violeta buscará su primera victoria de la temporada: hasta el momento acumula tres empates y dos derrotas. Un arranque de campaña que está lejos de las expectativas iniciales y que ha sembrado dudas en torno a la continuidad de Marcelo Franchini. Y aunque el funcionamiento del equipo todavía no convence, dos cuestiones invitan a ilusionarse con que concrete su primer triunfo esta tarde en San Juan: por un lado, ha rendido mejor como visitante (tanto en Rafaela como en Caseros) y por el otro, el DT repite, de mitad de cancha hacia adelante, formación y esquema por tercera fecha consecutiva. Los últimos cambios han sido en defensa. Facundo Gómez volvió de su expulsión frente a Atlanta y, en ese encuentro, el equipo de nuestra ciudad terminó por primera vez con la valla invicta. Y para el duelo de hoy, Franchini no cuenta con sus laterales derechos "naturales", Federico Mazur y Agustín Alberione, ambos desgarrados. Para ocupar esa posición se habría decantado por Rafael Sangiovani, quien será titular por primera vez en la temporada, postergando a Braian Camisassa y Laureano Tello, otros dos jugadores que podrían desempeñarse en el lateral derecho de la defensa. De esta manera, los once titulares de Villa Dálmine para esta tarde serán: Germán Montoya; Rafael Sangiovani, Facundo Gómez, Fernando Moreyra, Diego Martínez; Nicolás Bertochi, Emiliano Agüero, Ezequiel D´Angelo; Lautaro Díaz, Juan Pablo Zárate y Francisco Nouet. La nómina de convocados se completa con Alan Sosa, Braian Camisassa, Laureano Tello, Valentín Albano, Joaquín Rikemberg, Franco Costantino, Nicolás González y Federico Haberkorn (uno de ellos quedará afuera del banco de relevos). Y así como el presente del Violeta no es positivo, el de San Martín transita por un camino muy similar. Porque si bien cantó victoria en la primera fecha (1-0 a Gimnasia de Mendoza), en sus siguientes cuatro presentaciones cosechó un empate y tres derrotas. Esto provocó la salida de Luis "Luigi" Villalba de la conducción técnica y generó que Raúl Antuña asuma el cargo para el partido ante el conjunto de nuestra ciudad. Y el DT interino del Verdinegro lo hizo con decisión y propondrá cambios, tanto en el esquema como en los nombres de la formación. Apelará a un clásico 4-4-2 y apostará a los hombres de mayor experiencia en el plantel, por lo que los once titulares serían: Nicolás Avellaneda; Pablo Aranda, Matías Escudero, Jonathan Botinelli, Dante Álvarez; Franco Aguirre, Damián Lemos, Martín Rivero, Pablo Ruiz; Matías Giménez y Sebasitán Penco.

RAFAEL SANGIOVANI SERÁ TITULAR POR PRIMERA VEZ EN EL CAMPEONATO. EL HISTORIAL: SIN TRIUNFOS VIOLETAS Por Gustavo Belsué Villa Dálmine y San Martín de San Juan mantuvieron cinco enfrentamientos y se registraron tres empates y dos victorias del Verdinegro. Por lo que hoy, además de su primer triunfo en el campeonato, el Violeta también buscará su primer éxito en el historial. En tierras cuyanas se disputaron 2 juegos: un empate y una victoria para el santo sanjuanino. Ese triunfo de San Martín fue en el último encuentro que jugaron entre sí, el pasado domingo 22 de agosto de 2021, por la 22ª fecha de la Primera Nacional: fue 1-0 para el Verdinegro con gol de Gonzalo Ramírez. EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL PRIMER ENCUENTRO El viernes 29 de noviembre de 1991, por la 18ª fecha del Nacional B 1991/92, Villa Dálmine empató 2-2 frente a San Martín de San Juan. VILLA DÁLMINE (2): Adrián Palacios; Juan Carlos Echevarría, Rubén Benítez, Carlos Pereyra, José Sayago; Walter Caminitti, Aníbal Bustos, Fernando Borio (Marcelo Calvo), Fernando Labonia; Rubén Rojas y Horacio De Cuadro (Miguel Elsesser). DT: Oscar Roberto Resquín. SAN MARTÍN DE SAN JUAN (2): Daniel Brunetto; Raúl Gómez, Eduardo Magistretti, Daniel Nahra, Américo Valdéz; Hubert Armando Piozzi, Daniel Ronco y Alberto Rodríguez; Oscar Pereyra (Ricardo Dillon), Jorge Guevara (Alfredo Tobaldo) y Marcelo Peruzzi. DT: Alberto Pompeo Tardivo. GOLES: PT 25m Labonia (VD), de penal, y 45m Ronco (SM). ST 9m O. Pereyra (SM) y 16m R. Rojas (VD). CANCHA: San Martín. ÁRBITRO: Mario Gallina. GANÓ SACACHISPAS En el inicio de la sexta fecha de este Campeonato 2022, Sacachispas venció ayer 3-1 como local a Independiente Rivadavia. De esta manera, el Lila consiguió su primer triunfo, mientras La Lepra mendocino perdió su invicto. En tanto, en el segundo turno de la jornada, Atlanta rescató un empate 1-1 ante Almirante Brown gracias a un agónico gol de Fabricio Pedrozo. Así, el Bohemio estiró su irregularidad, mientras La Fragata no pudo igualar la línea de Belgrano de Córdoba en la cima de las posiciones. Este viernes, además de San Martín (SJ) vs Villa Dálmine, se jugarán otros seis encuentros: Brown de Adrogué vs Estudiantes de Río Cuarto (15.05), San Telmo vs Deportivo Riestra (16.00), Atlético de Rafaela vs Temperley (19.10), Tristán Suárez vs Nueva Chicago (20.00), Agropecuario vs Deportivo Maipú (20.00) e Instituto vs Quilmes (21.10).

