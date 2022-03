» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 18/mar/2022 de La Auténtica Defensa. Tres aprehendidos en Las Acacias







Portaban un revólver no apto para disparar. Efectivos del Comando Patrulla decidieron identificar a tres sujetos en actitud sospechosa que circulaban sobre una moto de 110 cc en las inmediaciones de Ascasubi y Castilla, barrio Las Acacias. Cuando fueron registrados, uno de ellos portaba entre sus ropas un revólver no apto para ser disparado. Realizadas las actuaciones correspondientes, se le dio intervención a la Unidad Fiscal de Investigación y Juicio 2.

El arma secuestrada se encontraba en mal estado y con un tambor falso.



