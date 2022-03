» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 18/mar/2022 de La Auténtica Defensa. Coronavirus:

Solo 5 nuevos casos en Campana







Este jueves la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Campana informó tan solo 5 casos nuevos de coronavirus, la misma cantidad que había notificado un día antes. Así, treparon a 26.424 los positivos registrados desde el inicio de la pandemia. Ayer, además, no se notificaron fallecimientos, por lo que la última muerte informada data del pasado martes, cuando se cortó una racha de casi dos semanas sin víctimas fatales (la anterior había sido el 2 de marzo). Así, la tasa de mortalidad permanece en el 1,25%. Hasta el momento, a lo largo de marzo se han identificado 52 casos de COVID-19, por lo que parece que el tercer mes del año terminará con una cantidad de positivos mucho menor a la de febrero, que registró 1.459. Ese a su vez fue un número muchísimo más reducido que el de enero: el mes inicial del 2022 terminó representando no solo el punto más álgido de la tercera ola de coronavirus, sino también los 31 peores días desde que la enfermedad desembarcó en Campana. Solo en enero del 2022 se reportaron 7.589 positivos, el 28% de los casos acumulados en la ciudad.

