18 de Marzo de 2022:

Quejas Vecinales

Quejas Vecinales







Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. RUTA 4: MÁS RECLAMOS "Camino 014.02 (Ruta 4), está tapizado de pozos mortales que ponen en riesgo nuestras vidas y destruyen los autos de los vecinos que vivimos y circulamos en este peligroso corredor. Además pagamos los impuestos más altos del partido de Campana a cambio de servicios deficientes o inexistentes", escribe Marcelo.



QUE EL ÁRBOL NO TAPE EL... "Jacob y Ruta 6, hay un árbol que tapa mitad de calle, hace que no se vea nada y de noche hay una juntadera sospechosa", explica Ricardo.



CONTROL DE ESTACIONAMIENTO "Quiero que por intermedio de ustedes se pueda hacer algo para que controlen que, en el estacionamiento para discapacitados de la Costanera, no lo ocupen quienes no corresponde. Sólo hay dos lugares y, al estar ocupados, tengo que dejar el auto muy lejos y no puedo caminar mucho" dice Isabel.



