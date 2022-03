» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 18/mar/2022 de La Auténtica Defensa. Proponen el certificado de edificio seguro obligatorio con renovación anual







El equipo de Sumando Campana plantea la iniciativa para resguardar la seguridad de vecinos y vecinas. En nuestra ciudad, muchos edificios construidos hace décadas atrás,, se encuentran con problemas en su mampostería que exponen a los transeúntes y a distintos bienes a riesgos por caída de elementos contundentes sobre la vía pública. "Campana se encuentra ante problemas nuevos que otras urbes ya han resuelto, debemos mirar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en este tema y adoptar normativa similar y control" expresó la Dra. Romina Carrizo, referente peronista de Sumando Campana. El certificado de edificio seguro en CABA es una responsabilidad del consorcio, cuyo administrador debe llevar a cabo y rendir cuenta de ello en cada asamblea anual. "La seguridad edilicia no corresponde al dominio privado exclusivamente, sino que también involucra el accionar del Estado que debe bregar por la seguridad de los ciudadanos con la actualización y control debido de la legislación", agregaron desde el espacio. "Campana crece, Campana mira al futuro y debe estar preparada. Hoy hay seguros con coberturas integrales, pero eso no alcanza, debe haber un compromiso por evitar el daño, máxime que a nivel local contamos con profesionales idóneos para dichas tareas", expresó Carrizo, quién, además de militante, es abogada con abundante conocimiento en el área. En ciudades que ya han regulado con éxito está situación, cada inspección previo al otorgamiento del certificado de edificio seguro, conlleva el abono de una tasa por la tarea que garantiza que los profesionales del Estado realicen el informe de seguridad. El informe puede requerir ciertos trabajos de mantenimiento y volver a tener que llevarse a cabo para verificarlos y realizar la revisión con fin de garantizar que no exista riesgo alguno. En ese sentido, Natalia Cardozo, también integrante del espacio Sumando Campana, señaló: "La seguridad urbana debe comprometer al gobierno local. Si paseamos por la vía pública debe ser de manera segura, lo que venimos viendo muestra un déficit de control que nos alarma y que confiamos en que se resuelva pronto, ya que entendemos que la ciudad afronta nuevas dificultades que requerirán nuevas soluciones. Es en virtud de ello que proponemos a fin de generar intervenciones constructivas".

ROMINZA CARRIZO, REFERENTE PERONISTA DE SUMANDO CAMPANA, DIALOGANDO CON VECINOS.





DÍAS ATRÁS SE PRODUJO UNA NUEVA CAÍDA DE MAMPOSTERÍA DE UN BALCÓN CENTRICO.



P U B L I C I D A D