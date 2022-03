» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 18/mar/2022 de La Auténtica Defensa. Opinión:

Las deudas legítimas se pagan; las estafas, no: la deuda es con el pueblo

Por Roberto Carpano











La votación en Diputados aprobó el Acuerdo con el FMI. Luego de meses de todo tipo de operaciones, presiones y una feroz campaña en los medios hegemónicos de comunicación para aprobar el acuerdo del gobierno con el FMI, se realizó el tratamiento del mismo en la Cámara de Diputados de la Nación. Hubo 202 votos a favor del Acuerdo, 37 en contra y 13 abstenciones y 4 ausencias. Los votos en contra y las abstenciones sumaron 50 diputados que no votaron el acuerdo. De los 116 diputados de Juntos por el Cambio, votaron a favor 111 (96% de esta fuerza). De los 117 diputados del Frente de Todos 75 votaron a favor (64%) y 41 No a favor, (el 36%) sumando los 28 en contra y las 13 abstenciones. Quiere decir que más de la tercera parte del Frente de Todos en Diputados, no votó el acuerdo, entre ellos los Diputados del PTP, Juan Carlos Alderete y Verónica Caliva. La mayoría de los que votaron afirmativo, están en desacuerdo con el mismo. La letra chica del Acuerdo: Hasta ahora se conocía que cada tres meses vendrían 142 burócratas del FMI a controlar todos los números de la economía, encabezados por un inglés y en esos momentos pueden reforzar sus exigencias. Los controles expresados en la letra chica del Acuerdo muestran que cada mes el gobierno nacional deberá rendir cuentas al FMI de todas sus operaciones. Y diariamente el Gobierno Nacional deberá informar al FMI, que no hay ningún atraso en los Pagos Externos. La Argentina queda atada de pies y manos con este cogobierno que pretende humillarnos. Ajuste por Inflación: La crisis recesiva fue causada por el gobierno de Macri desde el 2015, y fue acentuada por las consecuencias de la pandemia. Ahora las metas impuestas por el FMI en el acuerdo con el gobierno de Alberto Fernández descargarán la crisis sobre el pueblo con la inflación, con el alza de precios, etc. ¿Quiénes deben pagar la deuda? La deuda externa con el FMI y con los bonistas debe ser investigada, y pagar sólo la que es legítima. A su vez no es el pueblo quien debe pagar, sino la minoría de oligarcas y grandes empresas imperialistas que se enriquecieron a costillas del pueblo y la nación argentina. Sectores como los que pagaron el impuesto extraordinario a las grandes fortunas durante la pandemia. A lo largo y ancho de nuestra patria se ha expresado el rechazo a la firma del acuerdo con el FMI y se volverá a manifestar al tratarse en el Senado. El debate está abierto. Las fuerzas populares que rechazamos el acuerdo con el FMI y exigimos la investigación de la estafa y la fuga de dólares macrista, nos vamos a reagrupar y unir resistiendo al ajuste y defendiendo el poder adquisitivo de los salarios, jubilaciones, subsidios sociales y exigiendo que el gobierno resuelva la deuda con el pueblo. Más allá del resultado en senadores sabemos que las fuerzas populares no aceptarán un ajuste, y vamos a enfrentar la política que el FMI nos quiere imponer, defendiendo siempre nuestro derecho a ser realmente soberanos. Roberto Carpano / PTP Partido del Trabajo y del Pueblo en el Frente de Todos / PCR Partido Comunista Revolucionario

