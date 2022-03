» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 18/mar/2022 de La Auténtica Defensa. Breves: Noticias de Actualidad

18 de Marzo de 2022







CANASTA SIN LÍMITE Una familia de cuatro miembros necesitó en febrero un ingreso mensual de $83.807 para no ser considerada pobre, ante el costo de las canastas de alimentos, mientras que para no estar en condición de indigencia necesitó $37.413, luego de impactar los aumentos mensuales por encima del alza de la inflación. La Canasta Básica Total (CBT), que define el nivel de pobreza, aumentó en febrero un 6,6%, mientras que la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que marca el umbral de indigencia se incrementó un 9,0%, duplicando la inflación del mes del 4,7% según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC. El costo de la CBT de $83.807 más que duplica el valor del salario mínimo vital y móvil que dispuso el Gobierno, que con la actualización de abril del 18% aumentará hasta los $ 38.900, el actual valor de $ 33.000. El valor de la CBA de $37.413 también supera el actual salario mínimo, y está casi en línea con el que regirá en abril, sin sumarle las variaciones que tendrá en marzo y en el cuarto mes del año.



ABSUELTA Eva de Jesús, alias "Higui", fue absuelta por un tribunal oral de San Martín que la juzgaba por un episodio en el que mató a un hombre que formaba parte de un grupo que trató de violarla como una "acción correctiva" contra sus preferencias sexuales. De Jesús es lesbiana y el 16 de octubre de 2016 fue atacada por un grupo de hombres cuando caminaba por un barrio humilde de Bella Vista, al que había ido a visitar a una amiga. Higui era conocida porque había vivido allí pero se había mudado a raíz de las hostilidades permanentes que sufría por parte de su propia familia y por vecinos que rechazaban su elección sexual. Los agresores intentaron una "violación correctiva", término acuñado para explicar los ataques que tienen por macabro objetivo torcer la elección sexual de una persona. "Te vamos a hacer sentir mujer", le gritaban los agresores mientras la atacaban. POSIBLE CUMBRE El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, podría conversar en los próximos días con su homólogo ruso, Vladimir Putin, anticipó el asesor presidencial ucraniano, Mykhailo Podolyak, citado por la agencia noticiosa del Gobierno ucraniano Ukrinform. "Obviamente, la única manera de acabar con esta guerra es con conversaciones directas entre los dos presidentes, y esto es en lo que estamos trabajando en las conversaciones actuales", dijo Podolyak, también miembro de la delegación ucraniana en las conversaciones de paz con Rusia. Ya se está trabajando en la preparación de los documentos que podrían firmarse durante la reunión de los dos líderes, según abundó el funcionario. La parte ucraniana dijo que tiene mucha esperanza de que se pueda lograr un cese al fuego en el corto plazo, añadió. La cuarta ronda de negociaciones entre las delegaciones ucraniana y rusa comenzó el lunes por enlace de vídeo y continuó hasta ayer.

P U B L I C I D A D