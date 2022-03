» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 18/mar/2022 de La Auténtica Defensa. Motivación:

Carta a mi Amiga...

Por Claudio Valerio











Claudio Valerio

Querida amiga: ¡Qué agobio te producen estos difíciles años de la madurez! Y, porque trato de comprenderte, decido escribirte... Piensa que no sólo es una cifra en años; es también un estado del alma. Es la cima de un camino del que se desciende con mucha rapidez, con mucho temor, con muchas realidades amargas. Es un cambio de tu visión. De los ojos acostumbrados a iluminarse de esperanza, a soñar con bellas promesas, a divisar horizontes amplios, ahora empiezan a retroceder, a mirar hacia atrás a lo poco que se ha hecho, a los avisos de la naturaleza que nos limitan. El pasar de los años nos quitan muchas vanidades, haciendo declinar muchos de nuestros atributos básicos. En una palabra, vemos con asombrosa lucidez el declive, el cambio inexorable. Estos son tiempos de evoluciones, una época difícil, para la que hay que prepararse. Los nervios se nos alteran, y con frecuencia hay cierto desequilibrio emocional. Sepamos asimilar los cambios, encontrarle belleza y darle estabilidad. Es la última capa de la corteza de un tronco que va viviendo ya muchos años, la última etapa de una vida plenamente realizada. Los hijos crecen. Tienen juventud, amor, preparación, ¡ideales! Y se van… Nuestra pareja está menos dispuesta, más callada… ¡La pareja se conoce tanto! No podemos lucir como antes. No podemos soñar con aquella ilusionada visión de futuro, como antes. Es la época de la compensación. A esa soledad hay que sustituirla con ternura, con fuego del alma. Ese poco interés de lo nuevo, de los alicientes de la vida, con una mayor intimidad personal, comprensión espiritual, unión de uno en el otro. Como si el recorrido del camino nos hubiera hecho de una sola pieza, a nuestras parejas hay que cuidarlas… Para eso crearon, lucharon, y sufrieron por lo mismo, y consiguieron Iguales triunfos, iguales cicatrices. Podemos sentirnos satisfechos con sólo mirarnos al otro. La vida se ha ido transformando de un modo perceptible. La relación de fuerzas, de motivos, se ha invertido en pocos años. Y es necesario un nuevo movimiento de valorización, de dirección espiritual y emocional, para encontrar nivelación y equilibrio. Toda vida tiene un momento heroico, una emoción gigante, un acto de extrema generosidad que la salva, que la llena de luz. Tiene un gran cúmulo de recuerdos dulces y amargos, guardados, amasados juntos en nuestra alma, como un cáliz que resumiera todos los jugos de la existencia. Hay que asomarse a la vida, degustar todos los sabores, descubrir las mieles que a través de todas las etapas nos ha dado la vida. Y volver los ojos atrás... Más que con resentimiento, con amor. Más que con temor, con fe. Más que con lágrimas, con serenidad. Más que con envidia por los que empiezan, con una enorme gratitud por los que acaban. Desde la ciudad de Campana (Buenos Aires), recibe un Abrazo, junto a mi deseo que Dios te bendiga, te sonría y permita que prosperes en todo, y que derrame sobre ti Vida, Salud, Paz, Amor, y mucha Prosperidad. Claudio Valerio ®. Valerius

