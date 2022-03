» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 18/mar/2022 de La Auténtica Defensa. Efemérides del día de la fecha, 18 de Marzo







DÍA DEL TRABAJADOR TELEFÓNICO Instituido mediante la Ley 27.291 en el año 2014, en este día se conmemora la nacionalización del servicio de telefonía en el año 1948, durante la presidencia de Juan Domingo Perón, y se homenajea a los trabajadores telefónicos por su labor diaria. Previo a la nacionalización, la Unión telefónica del Río de la Plata, empresa surgida de la fusión de la Compañía de Teléfono Gower-Bell, Société du Pantéléphone L. De Locht et Cie y la Compañía Telefónica del Río de La Plata, monopolizaban el servicio telefónico en el país hasta que en el año 1946 se creó la Empresa Mixta Telefónica Argentina (EMTA); la misma pasó a ser propiedad del Estado en el año 1948 y, al año siguiente, pasó a denominarse Teléfonos del Estado y empezó a ser una dependencia del Ministerio de Comunicaciones de la Nación.



FALLECE NINÍ MARSHALL Marina Esther Traverso nació el 1 de junio del año 1903 en Caballito, Buenos Aires. Apasionada por la actuación desde su niñez, Marshall actuó por primera vez en el Centro Asturiano de Buenos Aires a los 5 años. Más adelante, en el año 1933, empezó a trabajar como redactora en "La Novela Semanal", escribiendo artículos que promocionaban artefactos domésticos. En la revista "Sintonía", tenía una columna denominada "Alfilerazos", donde escribía artículos de actualidad marcados por su humor ácido, que firmaba con el seudónimo Mitzy. Al año siguiente, debutó en la radio, bajo el nombre Ivonne Darcy, como cantante; su voz deslumbró a "Pipita Cano", conductora de "El chalet de Pipita", que le propuso interpretar a una mucama en su programa. Este hecho dio origen a uno de sus personajes más célebres: "Cándida". En el año 1937 formó un dúo cómico con Juan Carlos Thorry y, al año siguiente, debutó en la gran pantalla protagonizando la película "Mujeres que trabajan" (1938). A éste le sucedieron los éxitos "Cándida" (1939), "Hay que educar a Niní" (1940), "Yo quiero ser bataclana" (1941), "Catita es una dama" (1956) y "Qué linda es mi familia!" (1980). Arribó a la televisión en el año 1957, en el programa "Philco Music Hall" que no tuvo éxito y resurgió en el programa "Sábados Circulares". "Lo dije y lo diré hasta el cansancio ´mi vida no es más que la de una señora de su casa que se hizo la graciosa´. Así quiero que me sientan y así quiero que me recuerden". Falleció en el año 1996 en Buenos Aires.



SE LANZA "THIS IS WHAT THE TRUTH FEELS LIKE" Un día como hoy en el año 2016, Gwen Stefani lanzaba su tercer álbum como solista "This Is what the truth feels like". Producido por Mattman & Robin con Stargate y J.R. Rotem e integrado por canciones compuestas por la cantante estadounidense junto a Justin Tranter y Julia Michaels, el disco fue descrito por la artista como un "álbum de separación" haciendo referencia a su divorcio: "Debía soportar ese desamor para escribir estas canciones". Entre los sencillos se encuentran "Misery", "Rare", "Used to love you" y "Make me like you".



P U B L I C I D A D