Edición del viernes, 18/mar/2022 de La Auténtica Defensa. Astrología Maya:

11 Ix - Balam-Mago 11 - Energía del 18/3/2022 - Trecena de la Semilla

Por Alejandra Dip











Alejandra Dip La mujer, la madre tierra, el jaguar, la magia, la teúrgia. Mago visión interna, el tercer ojo, autoconocimiento, percepción, poder interior. Día ideal para el autoconocimiento, y la capacidad de percibir y poder ser conscientes de nuestro poder interno. Día optimo para limar asperezas. Animal de poder: jaguar. Piedra: ámbar. Metal: bronce Partes del cuerpo: músculos y nervios. El mago nos aporta el poder de reconocernos internamente. Poder de la Magia y el encantamiento. Buena energía para agradecer a la madre tierra y pedir sabiduría. Este "signo" me refiero al glifo, nawal, o sello es el que más expande la mente, para darnos fuerza y alcanzar los niveles más altos de conciencia. Las habilidades y poderes psíquicos se ven beneficiados en este día, también propicia un excelente poder de la mente, junto a la firmeza y astucia, beneficia los niveles más allá del misticismo. Energía relacionada con la sensibilidad. Buena para establecer relaciones basadas en la claridad. Favorece la investigación, trae intuición, magia, visión de futuro. Aquellos que son Ix de nacimiento son personas con energía y fortaleza física. Nos predispone a vivir en tiempo presente, en el aquí y el ahora. Que nos liberemos del pasado. Día para dar y recibir. Para tenderle una mano a alguien. Hoy aprendamos a decir que no, a poner límites, a valorarnos, a no subestimarnos. ¡Que viva la magia! Porque en el aire flota energía de intuición, clarividencia y se potencia nuestra visión interna! Las verdades salen a la luz, lo oculto queda revelado hoy todo puede suceder. Liberarnos puede ser hoy un acto de magia! En la trecena de la Semilla, las cosas ocultas de la política pueden quedar al descubierto, el Mago puede hacer de las suyas. La clase política a nivel mundial necesita de una depuración, en esta trecena puede comenzar a vislumbrarse. Que tengan un hermoso y mágico día.



alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

