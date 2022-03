» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 18/mar/2022 de La Auténtica Defensa. Cómo prevenir la Gripe A y quiénes deben vacunarse







La gripe A es una enfermedad infecciosa causada por un virus de la influenza tipo A. "Dentro, hay varios tipos. Se diferencian las A, B, C y D. Los tipos A y B son los que causan, generalmente, la epidemia estacional de la enfermedad que es en invierno", explico a AM750 la médica infectóloga del Hospital Muñiz, Gabriela Piovano. "A su vez, el virus de la influenza A se divide en subtipos. Esto tiene que ver con dos proteínas que tiene en la superficie. Una la llaman H y otra la llaman N. Entonces como hay 18 son tipos de la proteína H, y 11 subtipos de la proteína N. Ahí se van generando las combinaciones. Se han identificado 130", agregó. "En particular, están en aumento los contagios de la cepa gripe A H3N2. No es la misma que la del 2009, la H1N1", explicó, por su lado, la médica infectóloga y presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunologia y Epidemiología Sucedió, Florencia Cahn, en diálogo con AM750. ¿Cuáles son los síntomas de la Gripe A? - Fiebre mayor de 38° C, con un inicio súbito. - Tos frecuente e intensa. - Dolor de cabeza. - Falta de apetito. - Congestionamiento nasal. - Malestar general. - Nauseas y/o vómitos. ¿Cómo se pueden prevenir los contagios de Gripe A? La forma de prevenir los contagios de gripe A es muy similar a la del coronavirus. Es que, su manera de contagios, es prácticamente el mismo. Así, especialistas consultados por este medio destacaron el distanciamiento, la ventilación, el lavado de manos y, sobre todo, evitar el contacto con otras personas cuando se atraviesa a la enfermedad o si hay sospechas. ¿Quiénes se deben aplicar la vacuna antigripal? Según el Calendario Nacional de Vacunación, debe ser aplicada para los bebes. Después, a los 5, a los once, a los 15 y para los adultos. En este caso, se aclara que para personas "con factores de riesgo y mayores de 65 años". También se deben aplicar aquellos que sean personal de salud y las mujeres embarazadas, idealmente durante la gestión o durante el puerperio en caso contrario. "Los grupos de riesgo son los menores, los mayores de 60 y las personas con enfermedad cardiovascular, renal, respiratoria, inmunológica, los inmunodeprimidos", apuntó Piovano. En todos los casos, la vacunación es gratuita en todos los hospitales y centros de salud públicos del país.



Fuente: Página 12.

