Edición del viernes, 18/mar/2022

"Centro para Familias": Instagram lanzó un acceso para supervisar lo que realizan los adolescentes en la red







La red social Instagram trata de generar nuevas herramientas para la seguridad y el cuidado de los menores a la hora de permanecer dentro de ella. Es por ello por lo que se lanzó el acceso "Centro para familias" que permite supervisar lo que los adolescentes realizan. Este nuevo recurso que por el momento solo está disponible en Estados Unidos es para madres, padres o tutores que buscan saber qué es lo que su hijo hace en la red social con sus pares ya que se han hecho diversas denuncias sobre falta de control y escasez de información necesaria para menores. Esta herramienta da acceso a las estadísticas sobre cuánto tiempo estuvo conectado y establecer límites, que cuentas sigue y que perfiles lo siguen. Ante un nuevo seguidor los padres recibirán una notificación y también serán alertados si denunciaron a alguien. En un comunicado de la compañía se anunció que, pese a que esta actualización solo esté en Estados Unidos, se espera que en los próximos meses se expanda en todo el mundo. "Trabajamos en estrecha colaboración con grupos como Connect Safely, Net Family News y The Jed Foundation para desarrollar estos recursos, y continuaremos añadiendo nueva información al centro educativo del Centro para Familias con el paso del tiempo", indica un mensaje en la página web de la red social. Por el momento los menores y adolescentes deberán autorizar dicha supervisión, pero se estima que a mediados de junio habrá una opción que solo los padres den la aprobación. También para que el acceso esté disponible para computadoras. Desde la compañía anunciaron que en mayo llegarán las supervisiones parentales a las plataformas de realidad virtual que no están permitidas para menores de 13 años y es por ello por lo que serán bloqueadas las cuentas de dichos usuarios ante conductas inapropiadas.



Fuente: Noticias Argentinas.

