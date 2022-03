» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 18/mar/2022 de La Auténtica Defensa. Cómo ayudar a los acaparadores: los trastornos de acumulación compulsiva aumentaron durante la pandemia







Según un nuevo estudio publicado en noviembre en el Journal of Psychiatric Research, los síntomas del trastorno de acumulación "empeoraron significativamente" durante la pandemia, tal vez por la carga extra de estrés o por la cantidad de tiempo que tuvimos que pasar en casa, en algunos casos, en absoluta soledad. Ahora que la pandemia está aflojando, amigos y familiares tal vez hayan notado que en los últimos dos años se intensificó la tendencia a la acumulación de alguno de sus seres queridos. Sin embargo, y lamentablemente, lo que no es nuevo acerca del acaparamiento es la dificultad de tratarlo y o de ayudar a un ser querido que tiene esa tendencia. El síndrome de acumulación compulsiva —un trastorno psicológico caracterizado por la tendencia a la acumulación excesiva de objetos y la incapacidad para deshacerse de ellos— afecta a alrededor de un 2,6% de la población mundial, según la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. Ese porcentaje es más alto entre los mayores de 60 años y quienes tienen otros problemas psiquiátricos, como ansiedad o depresión, pero en otros aspectos es muy transversal y las cifras son similares en países y culturas muy diferentes. Y a pesar del estereotipo de la "señora de los gatos", afecta a varones y mujeres por igual. Apego por los objetos El apego de los acumuladores por los objetos suele provenir de una sensación de pérdida, dice Frost. Puede tratarse de la pérdida de una oportunidad o de un futuro ilusorio. Por ejemplo, alguien puede fantasear con reparar cosas, y entonces empieza a guardar aparatos viejos, convencido de que algún día los dejará como nuevos, pero ese día nunca llega. "Otro motivo puede ser el intento de preservar un pasado idealizado, y la persona guarda esas cosas porque las considera reservorios de la memoria y disparadores del recuerdo", agrega Frost. Los juguetes de infancia entran en esa categoría. Pero otros acumulan por temor a desperdiciar, dice Frost, y algunos "antropomorfizan" sus objetos y creen que si los tiran a la basura "sufrirán graves daños", una idea que les resulta intolerable. Consejos y estrategias - Primero hay que informarse: Lo mejor es pedir cita con un profesional de la salud mental especializado en este trastorno, o leer algún libro específico sobre el tema. - No tirar todo a la basura: solo lograremos que la persona se altere, se ponga a la defensiva, o incluso violenta. - Analizar el significado de esos objetos: Averiguar qué significan para ellos esas pertenencias y tratar de valorar ese significado. Una de las formas más efectivas para lograr avances es fomentar un entorno empático y tratar de hablar del tema haciendo participar de la charla a los seres queridos. - La charla debe darse en un tono de preocupación: Uno puede preguntarle a su madre que siente al respecto y luego decirle que a uno le preocupa, por ejemplo, que se tropiece con una pila de cajas y se rompa la cadera, o que la pila de papeles que hay junto a la estufa se prenda fuego. - Elogiar con entusiasmo cualquier progreso: Mostrarse positivo y elogiar el más mínimo avance, aunque el acumulador solo haya logrado descartar un par de cosas. - Ofrecerse a buscar ayuda profesional: Después de haberle planteado nuestra preocupación, podemos ofrecernos para buscar a un especialista en acumulación, ya sea un psicólogo o un psiquiatra, y ofrecer acompañarlo a la consulta. - Buscar grupos de ayuda específicos. En algunas ciudades hay grupos de trabajo diseñados para ayudar a los acumuladores y a sus familias.



Fuente: La Nación.

P U B L I C I D A D