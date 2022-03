» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 18/mar/2022 de La Auténtica Defensa. Se viene el primer Torneo Municipal de Skate del año







Será mañana sábado, en la plaza 1º de Mayo. La inscripción es gratuita y se realizará en el mismo lugar de la competencia. Este sábado 19 de marzo se realizará el primer Torneo Municipal de Skate del año en la plaza 1º de Mayo. La competencia cuenta con la organización de la Secretaría de Inclusión, Educación y Cultura, a través de la Dirección de Deportes, y se dividirá en las siguientes categorías: Masculino Sub 14, Masculino Mayores de 14 y Femenino General. La inscripción a la competencia se realizará en el lugar y día del torneo de 14.00 a 15.00, y, según se anunció, habrá premios para todos los corredores y sorteos de indumentaria y accesorios propios del deporte. CRONOGRAMA DE LA COMPETENCIA 15.00 horas: Primera batería para principiantes Sub 14. 15:30 horas: Segunda batería Sub-14. 16.00 horas: Primera batería principiantes mayores de 14. 16.30 horas: Segunda batería principiantes mayores de 14. 17.00 horas: Open femenino. 18.00 horas: Demostración de teams profesionales y skate adaptado. 19.00 horas: Entrega de premios.

