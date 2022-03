Choque y demoras en la panamericana

Fue ayer por la mañana, en las inmediaciones de la pasarela del barrio Del Pino, mano a provincia. Ayer pasadas las 11 de la mañana, el pavimento se encontraba mojado y el conductor de un Volkswagen Gol no alcanzó a frenar a tiempo, impactando contra la parte posterior de una van Hyundai de 12 asientos. Todo sucedió en la mano rápida de la Panamericana, mano a Rosario, en las inmediaciones de la pasarela del barrio Del Pino. En el lugar se presentaron dos móviles del Comando Patrulla, cuyos efectivos se dedicaron a realizar las actuaciones pertinentes y señalizar el sector con conos para desviar el tránsito. También estuvo presente un móvil del SAME, pero no fue necesario realizar ningún traslado al hospital municipal. Luego de aproximadamente una hora de demoras en el tránsito por la reducción de la calzada, el sector fue liberado.

El Volkswagen Gol impactó de frente contra la parte posterior de una van Hyundai.

#Dato accidente en Panamericana Km 73,500. Un VW Voyage y una Hyundai. Dos móviles de comando patrulla señalizar un sobre la mano rápida. SAME asistió a los conductores en el lugar, sin traslado. Una grúa asistió para el traslado del vehículo más dañado. pic.twitter.com/H85eW6Hhtq — Daniel Trila (@dantrila) March 18, 2022