El Violeta perdió 4-0 ante San Martín. Así cayó nuevamente en zona de descenso y se quedó sin DT. El miércoles, ante Chaco For Ever, dirigirá Carlos "Jetín" Pereyra. La visita de Villa Dálmine a San Juan fue el final de un ciclo que se estaba extinguiendo y que se terminó consumando con una lapidaria goleada en contra, ofreciendo una deshilachada imagen. Ayer, San Martín lo superó 4-0 y no quedó margen para más nada: la renuncia de Marcelo Franchini se conoció minutos después de finalizado el partido. Para entonces, su salida era ya más que lógica. Casi una necesidad. En seis fechas de este Campeonato 2022 de la Primera Nacional, el Violeta apenas pudo cosechar tres empates y recibió 12 goles. Y el DT, decidido a morir con la suya a pesar de la falta de funcionamiento, nunca ensayó variantes reales, a menos que el equipo estuviera dos o tres goles abajo en el marcador al término de la primera parte, como ocurrió ante Santamarina como local o ayer frente al Verdinegro. Así, Franchini se despide con una racha de once partidos sin victorias. Y un balance global que tampoco es positivo: en 33 encuentros solo obtuvo 7 victorias y apenas pudo redondear un 36% de efectividad en la cosecha de puntos (36 de 99) Pero lo dicho: su equipo nunca tuvo rendimientos convincentes. Ni siquiera cuando logró hilvanar cuatro victorias consecutivas en el pasado campeonato, cuando debió heredar el plantel existente. Para esta temporada fue la cabeza de un armado que, por el momento, las pocas certezas que presenta son negativas. Y eso preocupa más que los resultados de estas seis fechas. De hecho, en la abultada derrota de ayer se dieron torpes errores defensivos. Y se repitieron pobres rendimientos individuales. Un panorama que le deja un arduo trabajador al entrenador asuma próximamente. Por lo pronto, un ídolo Violeta como Carlos "Jetín" Pereyra, actual Coordinador de Divisiones Inferiores y DT de la Reserva, se hará cargo del plantel mañana domingo para comenzar a preparar el partido del miércoles frente a Chaco For Ever como local. Con pocos días de trabajo y un plantel golpeado anímicamente, todas las respuestas que el cordobés pueda encontrar serán bienvenidas en Mitre y Puccini. EL PARTIDO Un solo cambio presentó Villa Dálmine: Sangiovani apareció como lateral derecho ante las bajas de Mazur y Alberione (ambos desgarrados). Y el exjugador de Rosario Central fue protagonista del primer avance del partido, aunque su volea salió desviada cuando todavía no iban 3 minutos de juego. En ese arranque, el Violeta (con su habitual 4-3-3) mostró una postura propia de un equipo que buscaba asumir protagonismo, tanto a la hora de administrar el balón como al momento de recuperarlo. Sin embargo, en cuanto San Martín tuvo su primera salida desde el fondo, el equipo de nuestra ciudad retrocedió a su campo y se complicó solo muy rápidamente. Y en casi acciones consecutivas, cedió, primero, un córner y luego, a los 9 minutos, un tiro libre que derivó en la apertura del marcador: Pablo Ruiz ejecutó con mucha rosca a las inmediaciones de Montoya y allí apareció Bottinelli, que ganó casi pisando el área chica para cabecear al gol. Los dirigidos por Franchini buscaron reaccionar, plantándose nuevamente en terreno ajeno desde la tenencia del balón, y estuvieron muy cerca de llegar a la igualdad: a los 12, Avellaneda rechazó, abajo a su derecha, un claro remate de Nouet desde la puerta del área. El equipo de nuestra ciudad siguió manejando el balón, pero resultó previsible en sus movimientos (sin juego entre líneas) y no lograba encontrar los caminos para lastimar o, siquiera, buscar centros para Zárate. Y si la tarde venía complicada para el Violeta, dos torpezas defensivas lo condenaron a un marcador irreversible: a los 24 minutos, Penco definió cruzado después que Martínez rechazara ciegamente contra la humanidad de Moreyra y el rebote le quedara servido al delantero local; y a los 32, Martínez falló al querer controlar el balón y eso permitió que Fernández jugara la pared con Giménez para después definir ante Montoya, entrando solo por el sector del mismo Martínez. El 3-0 era exagerado, pero lapidario: cada vez que atacaba, San Martín ampliaba el marcador, mientras Villa Dálmine era pura impotencia con el balón. Y en la última de ese primer tiempo, a los 47, Zárate "cabeceó" con la espalda dentro del área chica un tiro libre de D´Angelo que parecía tener destino de gol. Para el complemento, Franchini realizó tres cambios (Camisassa, Tello y Haberkorn por Martínez, Agüero y Díaz), modificó el esquema y pasó a jugar 3-4-1-2, con Nouet y Sangiovani como carrileros, D´Angelo como enganche y Haberkorn y Zárate como dupla de ataque. De esa manera apostó a un golpe por golpe para tratar de descontar rápidamente. Y así como tuvo una chance en un centro bajo de Nouet que Haberkorn no alcanzó a desviar, también sufrió cuando lo contragolpearon: Fernández remató ancho desde la puerta del área y, más tarde, Giménez estrelló su definición contra el palo ante el desesperado achique de Montoya. Entonces, el trámite alternó momentos en que el Violeta presionó contra el área rival, con otros en los que San Martín dispuso de amplios espacios para atacar. Y en ese contexto, sobre los 28, Fernández se escapó entre González y Tello y asistió entre líneas la diagonal de Giménez, quien marcó el 4-0. Y la cuenta se pudo haber extendido cuando Pucheta eludió a Montoya, pero falló en el toque final. Nada hubiera cambiado para entonces. La goleada estaba consumada. Como así también el ciclo de Marcelo Franchini.

EL DT PRESENTÓ LA RENUNCIA TRAS EL PARTIDO. CARLOS "JETÍN" PEREYRA ASUMIRÁ INTERINAMENTE. SÍNTESIS DEL PARTIDO SAN MARTÍN (4): Nicolás Avellaneda; Pablo Aranda, Matías Escudero, Jonathan Bottinelli, Dante Álvarez; Tomás Fernández, Damián Lemos, Martín Rivero, Pablo Ruiz; Matías Giménez y Sebasitán Penco. DT: Raúl Antuña. SUPLENTES: Francisco Rivadeneira, Richard Fernández, Gastón Vega, Jeremías Rodríguez Puch, Franco Aguirre, Juan Roman Pucheta y Agustín Ramos. VILLA DÁLMINE (0): Germán Montoya; Rafael Sangiovani, Facundo Gómez, Fernando Moreyra, Diego Martínez; Nicolás Bertochi, Emiliano Agüero, Ezequiel D´Angelo; Lautaro Díaz, Juan Pablo Zárate y Francisco Nouet. DT: Marcelo Franchini. SUPLENTES: Alan Sosa, Braian Camisassa, Laureano Tello, Joaquín Rikemberg, Franco Costantino, Nicolás González y Federico Haberkorn. GOLES: PT 9m Jonathan Bottinelli (SM), 24m Sebastián Penco (SM) y 32m Tomás Fernández (SM). ST 28m Matías Giménez (SM).CAMBIOS: ST Camisassa x Agüero (VD), Tello x Martínez (VD) y Haberkorn x Díaz (VD); 15m Rikemberg x D´Angelo (VD); 19m González x Nouet (VD); 29m Pucheta x Penco (SM) y Rodríguez Puch x Fernández (SM); 40m Vega x Rivero (SM) y Aguirre x Ruiz (SM); 42m Ramos x Giménez (SM). AMONESTADOS: Álvarez (SM); Agüero (VD). CANCHA: San Martín (SJ). ÁRBITRO: Bruno Bocca.

FEDERICO HABERKORN INGRESÓ EN EL SEGUNDO TIEMPO PARA ACOPLARSE A ZÁRATE EN LA DELANTERA.





NICOLÁS BERTOCHI INTENTÓ CONVERTIRSE EN EL EJE DE UN EQUIPO QUE, CUANDO ATACÓ, FUE PREVISIBLE.



POR CUARTA VEZ CONSECUTIVA En los últimos cuatro campeonatos largos de la Primera Nacional, Villa Dálmine ha cambiado de DT: en la Temporada 2018/19, Felipe De la Riva se fue tras la séptima fecha; en la 2019/20, Lucas Bovaglio fue cesanteado luego de la 19ª jornada; y en el Campeonato 2021, el segundo ciclo de De la Riva se acabó en la sexta fecha, al igual que el de Marcelo Franchini ayer. Casualmente, el último entrenador que logró completar una temporada entera en el Violeta fue el uruguayo, en aquella campaña 2017/18 en la que Villa Dálmine accedió al Reducido por el segundo ascenso y fue eliminado tras el empate 3-3 como visitante ante San Martín de Tucumán.

LA DESAZÓN DE LOS JUGADORES VIOLETAS. MARTÍNEZ Y MOREYRA TUVIERON UNA FLOJA ACTUACIÓN.



EN ZONA DE DESCENSO Por la victoria de Agropecuario y su abultada diferencia de gol en contra, el Violeta quedó anteúltimo. Aunque recién van 6 de las 37 fechas que tiene el Campeonato 2022, el lugar que ocupa Villa Dálmine en la tabla de posiciones habla a las claras del presente del equipo: está en la 36ª ubicación y hoy puede caer al último escalón si Mitre vence a Ferro en Santiago del Estero. El Violeta volvió a quedar en zona de descenso por la victoria que consiguió ayer Agropecuario (2-0 como local a Deportivo Maipú) y por su abultada diferencia de gol en contra (-8) tras la goleada sufrida ante San Martín en San Juan. Ayer también jugaron: Brown (A) 1-1 Estudiantes (RC), San Telmo 0-0 Deportivo Riestra, Atlético de Rafaela 1-0 Temperley, Tristán Suárez 3-4 Nueva Chicago e Instituto 0-0 Quilmes. Esta sexta fecha, en la que queda libre All Boys, se cerrará hoy con nueve encuentros: Defensores de Belgrano vs Alvarado (15.30), Estudiantes de Buenos Aires vs Gimnasia de Jujuy (16.00), Guillermo Brown vs Deportivo Morón (16.00), Chacarita vs Deportivo Madryn (16.00), Gimnasia de Mendoza vs Güemes (17.00), San Martín de Tucumán vs Almagro (18.00), Chaco For Ever vs Belgrano (18.30), Mitre vs Ferro Carril Oeste (19.30) y Santamarina vs Flandria (20.00).