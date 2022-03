El DT Franco Toloza no podrá contar con Ojeda ni recupera a Godoy, mientras Pulido todavía debe una fecha de suspensión. En cambio, Balbuena y Pentimalli volverán a estar a disposición. Hoy comienza la sexta fecha. Después de conseguir su primera victoria de la temporada, el plantel de Puerto Nuevo cerrará hoy su preparación para visitar mañana domingo a Leandro N. Alem por la sexta fecha del Torneo Apertura de la Primera C. Con el sustento anímico que brindó el triunfo 2-1 sobre El Porvenir del pasado domingo, el Portuario buscará extender su momento positivo bajo la conducción técnica de Franco Toloza, teniendo en cuenta también que se le vendrá una agenda tan apretada como relevante: el próximo viernes 25 enfrentará a Estudiantes de La Plata en Córdoba por Copa Argentina, mientras el martes 29 sería local ante Sportivo Italiano por la séptima fecha del Apertura. Pero, claro está, antes aparece el compromiso de mañana en General Rodríguez. Y para este encuentro, el entrenador deberá volver a meter mano en la defensa. Es que Mario Godoy sigue recuperándose de su lesión muscular y, a esa baja, se sumará la de Santiago Ojeda, quien no llega en condiciones para este domingo por una contusión sufrida ante El Porvenir. Además, Toloza tampoco tendrá a disposición a Gonzalo Pulido, quien todavía debe una fecha de suspensión por la expulsión en Burzaco. En cambio, la buena noticia es que Santiago Tallarico superó la contractura que lo obligó a dejar el campo durante el último encuentro. Así, todos indica que Maximiliano Lara y Tallarico continuarán en la zaga central y que Gian Croci seguirá como lateral. La duda es cuál ocupará: si Toloza opta por Luis Rodríguez, Yamil Durán o Maximiliano Carnelutto para cubrir el derecho, Croci jugará en la izquierda. En tanto, si el DT opta por jugar con Kevin Casco como lateral izquierdo, el exChacarita pasará a la derecha. Otras dos bajas que el entrenador sufrió en la última presentación ya están recuperadas: Javier Balbuena volvería a la titularidad ante Alem, mientras Emanuel Pentimalli retornaría a la lista de convocados. SEXTA FECHA Con tres partidos, este sábado se pondrá en marcha una nueva jornada del Torneo Apertura de la Primera C: desde las 15.30 horas jugarán Central Córdoba de Rosario vs Luján y Sportivo Italiano vs Laferrere, mientras desde las 20.00 horas se medirán Real Pilar vs Lamadrid. Para mañana domingo, además de L.N. Alem vs Puerto Nuevo, también están programados: Liniers vs Atlas, Midland vs Claypole, El Porvenir vs Argentino de Merlo y San Martín (B) vs el líder Berazategui. Todos estos compromisos comenzarán a las 15.30 horas. Esta sexta fecha se cerrará el lunes, cuando Deportivo Español reciba la visita de Victoriano Arenas.

GASTÓN CUETO CONVIRTIÓ ANTE EL PORVENIR Y CONTINUARÍA COMO TITULAR FRENTE A L.N. ALEM (FOTO: CARLA BRIGNOLO / PRENSA CAPN).