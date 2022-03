Dirigentes bonaerenses de Juntos le enviaron una carta a Kicillof

"Abandone el rol que está cumpliendo como delegado del gobierno nacional y empiece a ser el gobernador de todos los bonaerenses", señala el escrito que incluye la firma del Intendente de nuestra ciudad. Ante el posible aumento de las retenciones a la harina y aceite de soja, diputados nacionales, intendentes, diputados y senadores provinciales y concejales de Juntos por el Cambio de la Provincia de Buenos Aires le dirigieron una carta al gobernador Axel Kicillof para que "abandone el rol que está cumpliendo como delegado del gobierno nacional y empiece a ser el gobernador de todos los bonaerenses". Los firmantes, encabezados por el diputado nacional Cristián Ritondo, titular de la bancada del Frente PRO en la Cámara baja, explican en la misiva, que el anuncio "constituye un atropello del Poder Ejecutivo tanto a los sectores productivos como al Congreso Nacional". La carta, que reproducimos a continuación, fue titulada "Los productores no son el problema, son la solución" y fue enviada al despacho del gobernador esta semana. "Señor Gobernador: por la presente nos dirigimos a Ud. a fin de expresarle nuestra preocupación ante la inminente suba de retenciones. Consideramos que es una mala idea desde todo punto de vista: de los precios, la recaudación, la producción, el empleo y la calidad institucional. Además constituye un atropello del Poder Ejecutivo tanto a los sectores productivos como al Congreso Nacional. "De los 135 municipios que posee la Provincia de Buenos Aires, 128 realizan actividades agroindustriales. Nuestra provincia produce el 50% de toda la producción agroindustrial de Argentina, y entre el 36% y el 40% de lo que se exporta en esta materia sale de los productores bonaerenses que el gobierno que usted representa se empeña en seguir castigando. "Buenos Aires produce más del 50% del trigo, el 90% de la cebada, el 40% del maíz y el 40% de la soja. El potencial de crecimiento estimado es un 35% mayor a la que posee en la actualidad, pero por supuesto que para que esto se logre tenemos que apoyar a nuestros productores, no ponerle trabas y cambiar las reglas de juego de manera permanente. "El Campo es una actividad de riesgo y demanda mucha planificación como toda actividad productiva. Cambiar las reglas de juego, faltar al compromiso y la palabra, aumentar los impuestos como única variable de recaudación, es una medida que solo genera una provincia marcada por la pobreza. "En el mismo sentido ya se expresaron gobernadores del peronismo como Schiaretti en Córdoba y Perotti en Santa Fe, pero seguimos esperando un gesto similar del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Necesitamos más exportaciones, más producción, más trabajo, y menos trabas por parte de este gobierno que sigue sin plan económico y sin rumbo. Pero que avanza siempre con la misma visión, aquella que ve en los productores un enemigo en lugar de un argentino que produce y nos beneficia a todos. Señor Gobernador. Ya es hora que abandone el rol que está cumpliendo como delegado del gobierno nacional y empiece a ser el gobernador de todos los bonaerenses", culmina. Entre las 136 rúbricas de políticos bonaerenses en ejercicio, al pie de la carta se encuentran la del intendente de nuestra ciudad, Sebastián Abella; y la de los concejales Marcelo Matzkin, Marcelo Pastore, Natalia Blanco, Victoria Semería, Alejandra Lozano, Alejandro Cracco (Zárate); Patricio Diez, Raúl Sancho, Ariel Herling, y Claudio González (Exaltación de la Cruz). Nada se explica de por qué no hay firmas de los 8 concejales de Juntos que integran el deliberativo de Escobar, municipio que junto a Campana, Zárate y Exaltación, integra nuestro distrito judicial.



