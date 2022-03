P U B L I C



Publicada por el sello Dinastía, "cuenta la historia de dos mujeres, totalmente opuestas, pero que coinciden en no creer en el amor", señaló la Licenciada en Psicopedagogía. La novela se titula "Un amor de verdad" y "cuenta la historia de dos mujeres, totalmente opuestas, pero que coinciden en no creer en el amor", señaló la Licenciada Celia Krauczuk (38). Se trata de la segunda publicación de la autora, que fue presentada este jueves de la mano de la SADE y el apoyo de la Municipalidad de Campana, en el Edificio 6 de Julio. "La vida de estas dos mujeres se cruza y entrelaza en su trata amistad, traición, celos, envidia, deseo, sexo, pero sobre todo, amor. El destino le va a enseñar a estas dos mujeres, que existe el amor de verdad para cada uno", adelantó Krauczuk. Inés es una mujer que sólo tenía un objetivo en su vida: Ser mamá. En su vida no había lugar para el amor. Creía que el amor de las novelas no era más que cuentos de hadas. Hasta que llegó a su vida Juan Cruz y le enseñó que el amor existía. Pero, así como el amor era real también lo eran las mentiras y el inmenso dolor al que fue expuesta por atreverse a amar: el amor no era para ella, pero al menos ahora si sabía que existía. La otra protagonista es Fabiana, la mala de la historia, que encuentra su redención en los brazos de un íntimo amigo de Inés, a quien ella tanto se empecinó en destruir. El destino cruzará a estas dos mujeres y las premiará con un amor de verdad.

Amistad, traición, celos, envidia, deseo, sexo, y amor, en el nuevo trabajo de Krauczuk.

#Dato Celia Krauczuk presentó su segunda novela, de la mano de SADE filial Campana, este jueves 17 de marzo en el edificio 6 de julio.

La obra se titula "Un amor de verdad" y cuenta la historia de dos mujeres, totalmente opuestas, pero que coinciden en no creer en el amor. pic.twitter.com/91vwIQtzS0 — Daniel Trila (@dantrila) March 18, 2022