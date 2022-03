Efemérides del día de la fecha, 19 de Marzo

DÍA DEL CARPINTERO Y EL ARTESANO La celebración de esta efeméride tiene origen religioso, ya que, el santoral de hoy es San José, padre terrenal de Jesús, cuya profesión era carpintero y artesano. En este día se homenajea a los artesanos y los carpinteros por ejercer uno de los oficios más antiguos utilizando la creatividad, la paciencia y la habilidad como guía para transformar simples objetos en diversos productos útiles para la vida cotidiana.



FALLECE ARGENTINO LUNA Rodolfo Giménez nació el 21 de junio del año 1941 en General Madariaga, Buenos Aires. Hijo de un capataz y una cocinera, Giménez se crio en Villa Gesell escuchando los cantos de los trabajadores correntinos, entrerrianos y santiagueños, que lo inspiraron a escribir sus primeras poesías. Las cuales acompañó con la guitarra, instrumento que aprendió a tocar solo, cuando dichos trabajadores se iban a comenzar su jornada laboral: "La memoria es lo más seguro que tengo, y tiene que ver con la guitarra, con Gesell, con el viento, con el peón golondrina. Ahí nació mi historia con la guitarra, con el canto y con la poesía". Más adelante, se instaló en Buenos Aires y empezó a frecuentar bares en los que se podía participar cantando una milonga, una cifra o una zamba. En el año 1968 grabó sus primeros discos "Un cantor de soledades" y "Con guitarra prestada canta... Argentino Luna"; por otro lado, debutó en la televisión interpretando su gran éxito "Zamba para decir adiós". A lo largo de su carrera realizó 300 composiciones de las cuales se destacan "Mire que lindo es mi país, paisano", "Me preguntan cómo ando", "Pero el poncho no aparece" y "Mira lo que son las cosas", entre otras. Por otra parte, ganó el Gardel de Oro, el Charrúa de Oro, el Limón de Oro y la Palma de Plata: "Tuve el honor de cosechar el reconocimiento de muchos pueblos como la consagración de Cosquín, el Limón de Oro en Tucumán, la Palma de Plata en Santa Fe, discos de oro y el reconocimiento de mi pueblo, General Madariaga, cuando me declararon Ciudadano Ilustre". Falleció en el año 2011 en Buenos Aires.



SE LANZA "THE 20/20 EXPERIENCE" Un día como hoy en el año 2013, Justin Timberlake lanzaba su tercer álbum "The 20/20 Experience". Producido por el cantante estadounidense junto a Timbaland y Jerome "J-Roc" Harmon e integrado por canciones compuestas por el artista con Timothy Mosley y James Fauntleroy, el título del disco hace referencia al nivel 20/20 que corresponde a la visión óptima: "Estaba tocando algunas de las canciones para mis amigos y, entraban y salían del estudio, yo decía: ´¿Qué piensas de esto?´ Y mi mejor amigo dijo: ´Esta es música que puedes ver´, y por alguna razón eso se quedó conmigo". Entre las canciones se encuentran "Mirrors", "Don´t Hold the Wall", "Suit & Tie" y "Let the Groove Get In".