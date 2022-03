Trucos sencillos para estacionar de forma correcta

Qué consejos brindan los expertos para que dejar tu auto en la vía pública no sea un sufrimiento. Para cualquier conductor principiante, estacionar en la vía pública suele representar un verdadero desafío y por qué no, un dolor de cabeza o hasta un momento de tensión. Tal es así que muchos tratan de evitarlo cuando queda poco espacio. Sobre todo, durante los primeros meses de manejo y más aún si el único lugar disponible es justo y entre medio de dos autos. Consejos para estacionar, según los expertos Los miedos al hacer este tipo de maniobras suelen ser variados, asegura Sergio Rivera, quien se desempeña como encargado general del área de instrucción en la escuela de manejo Drivers en diálogo con En Movimiento: "Uno de ellos tiene que ver con si el espacio libre entre vehículos es suficiente. También el no poder acomodar el vehículo de forma correcta o chocar a algunos de los autos que están estacionados". Por otro lado, remarcan que en esas situaciones el conductor se esmera por hacerlo rápido y en pocas maniobras para evitar generar una demora al que viene detrás, cuestión que puede llegarle a jugar ´una mala pasada´ a quien va al volante. En una misma línea, El Club del Manejo señala en su blog que en la acción de estacionar "influyen las habilidades al volante del conductor, su experiencia y el manejo de las dimensiones del vehículo". Sin embargo, considera que algunas recomendaciones generales de forma correcta, ya sea en la calle o en un estacionamiento. En paralelo: En esas situaciones es fundamental tomarse el tiempo que sea necesario y no entrar en pánico, incluso al escuchar un bocinazo de quien viene detrás. Respecto al aspedto técnico, Drivers recomienda seguir estos pasos para un estacionamiento paralelo al cordón y entre dos vehículos, que sea perfecto: - Acercarse al coche que está estacionado por delante (con un espejo de distancia entre autos) hasta que nuestra rueda trasera coincida con la cola del auto estacionado. Frenar. - Girar todo el volante hacia la derecha, ponemos marcha atrás e ingresamos lentamente hasta que la cola del auto estacionado adelante coincida con la rueda delantera de nuestro auto. Frenar. - Girar todo el volante hacia la izquierda e ir lentamente marcha atrás, mirando por el espejo central y el de la derecha para evitar golpear el cordón y/o el auto trasero. - Una vez que nuestro auto entró en el lugar, giramos el volante hasta que las ruedas queden paralelas al cordón, ponemos primera y corregimos distancia para que queden 20 centímetros con respecto al cordón y de 50cm en relación a nuestro auto con el de atrás y el de adelante. En batería Para dejar el coche en paralelo a otros coches (en batería), como puede ser en la playa de estacionamiento de Supermercado o un Shopping, El Club del Manejo brinda estos consejos: - Indicar a los demás conductores que estás por detenerte - Tomando un metro de distancia, alinear tu paragolpes trasero con el auto que vaya a quedar a la derecha una vez que estés estacionado. - Luego poner el auto marcha atrás con el volante girado hacia la derecha por completo, siempre prestando atención al espejo retrovisor del lado izquierdo de tu auto. - Considerando que sea necesario, manejen un poco hacia adelante y luego hacia atrás para que el auto quede bien centrado. Para finalizar, Drivers sostiene que aprender a manejar de manera correcta y segura se logra "tomando clases en una autoescuela, con un coche equipado con doble comando y clases prácticas en la calle, conviviendo desde el primer momento con todos los agentes externos que la misma presenta".