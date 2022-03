Las cinco vitaminas para prevenir la gripe y el resfrío

Cada vez que se avecina el otoño, comienzan a asomar los primeros casos de personas con gripe o resfríos. Esta vez, los casos aparecieron antes de lo esperado y eso genera temor en las autoridades sanitarias. Cada vez son más las personas contagiadas con el virus de la Influenza, por lo que es sumamente importante reforzar el sistema inmunológico con una buena alimentación que incluya distintos tipos de vitaminas. Una investigación publicada en Nature Immunology asevera que, para evitar infecciones por virus respiratorios, el organismo debe estar fuerte y eso, en parte, se logra a través de distintos nutrientes, vitaminas y minerales. Además, los expertos aseguran que ciertos alimentos combinados pueden ser grandes protectores de la salud. Cinco vitaminas para fortalecer el sistema inmune -Vitamina A se encuentra en productos animales grasos como lácteos, pescado azul y huevos. Además, las frutas y verduras verdes (espinaca, brócoli, etc) y anaranjadas (zanahoria, calabaza, etc) también contienen provitamina A. Según los expertos en Nutrición, la vitamina A regula la producción y la actividad de los linfocitos T, las células más importantes del sistema inmunológico para impedir la entrada de agentes infecciosos y atacar a los virus y bacterias que logran ingresar en el organismo. A su vez, la vitamina A es clave para la mucosa intestinal que, cuando se vuelve frágil, aumenta el riesgo de sufrir infecciones respiratorias. -Vitamina C: algunos cítricos como la naranja contienen vitamina C, así como todas las verduras de hojas verdes, hortalizas y frutas frescas. Los especialistas aconsejan ingerir entre 5 y 8 raciones por día, ya sea a través de jugos o alimentos. La vitamina C fortalece la actividad de los linfocitos T, las células protectoras del organismo. Además, disminuye la frecuencia y duración de las infecciones de las vías respiratorias. Según el estudio, el cuerpo necesita esta vitamina para fabricar colágeno y para cicatrizar las heridas. Cuando hay una infección, los niveles de vitamina C bajan considerablemente. -Vitaminas del grupo B: las vitaminas B6, B12 y B9 (ácido fólico) cumplen un rol clave en la formación del ADN y de las proteínas del sistema inmunitario. Varios estudios científicos demostraron que el déficit de vitamina B6 reduce la inmunidad celular en personas sanas de edad avanzada. No obstante, si se repone las defensas se normalizan. Algunos de los alimentos que aportan vitaminas B6 y B9 son: legumbres, cereales integrales, pescado, verduras de hoja verde, levadura de cerveza y frutos secos. En cambio, la vitamina B12 solo se encuentra en alimentos de origen animal. -Vitamina E: es uno de los antioxidantes naturales más potentes que existen. No solo protege las células del sistema inmunitario, sino que además es recomendada para adultos mayores con las defensas bajas. A su vez, ayuda a reducir las infecciones respiratorias. Algunos de los alimentos que contienen vitamina E son: aceite de oliva, frutos secos, palta, verduras de hojas verdes y aceitunas. -Vitamina D: según la investigación publicada en Nature Immunology, "si los niveles de esta vitamina son bajos, las células asesinas del sistema inmunitario (las células T) no se activan, por lo que no pueden movilizarse y actuar contra los agentes patógenos". La principal fuente de vitamina D es el sol, por lo que se recomienda exponerse a la luz solar al menos diez minutos por día. En tanto, algunos alimentos que contienen esta vitamina son: lácteos, pescado azul y huevos.



