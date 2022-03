Este sábado, el equipo oficial, entrenado por Gustavo Hereñú, participará de la Regata "Centenario CRIL". Mientras mañana domingo, el pre-equipo, a cargo de Marilú Perea, se presenta en la Regata Promocional CNVC. Este sábado se desarrollará, en el Club Náutico Villa Constitución, la Regata Oficial "Centenario CRIL", que es organizada y fiscalizada por la Comisión de Remo Internacional del Litoral (CRIL) y contará con la participación de más de 10 clubes de distintos puntos del país. Allí estará presente el equipo oficial del Campana Boat Club, entrenado por Gustavo Hereñú, con los remeros Tomás Alonso, Juan Ignacio Paredes, Joel Romero, Rubén Geuna, Josué Viera Veneziani y Gregorio Zanini. Los primeros en entrar en acción fueron Alonso y Paredes, quienes, ayer, en Doble par Junior Masculino, corrieron la Eliminatoria 1 en la jornada de la prueba. Los remeros Celestes superaron a las embarcaciones del Club de Regatas La Marina, Club Remeros Escandinavos, Club de Regatas Santa Fe y Buenos Aires Rowing Club y avanzaron a la Final A que se realizará hoy. A su vez, cuando el reloj marque las 10.58, Alonso y Paredes se medirán, en Dos Sin Junior Masculino, con Julián y Felipe Zárate (Club Náutico Zárate) y Tadeo Gauna y Benjamín Ríos (Club de Regatas América). Posteriormente, en Single Senior Masculino, Joel Romero competirá con Agustín Gabba (Club Remeros Escandinavos), Francisco Schoo (Club de Remo Teutonia), Federico Pacheco (Club de Regatas Rosario) y Fernando Robles (Club de Regatas Santa Fe). Luego, en Dos Sin Senior Masculino, Romero y Rubén Geuna correrán contra Lautaro Barrios y Franco Calvo (Club Náutico Zárate). Mientras en Doble par Senior Masculino están inscriptos Josué Viera Veneziani y Gregorio Zanini, aunque no hay anotadas otras embarcaciones. En Single Peso Ligero Masculino, Viera Veneziani correrá contra Lucas Luraschi (Club de Regatas Santa Fe) y Alejo Suarez (Club de Regatas Rosario). Finalmente, en Single Sub 23 Masculino, Zanini se medirá frente a Nicolás Sans Muñoz (Tigre Boat Club), Matías Arana (Club Náutico Mar Del Plata), Francisco Martín (Club de Remo Teutonia) y Francisco Aciar (Club de Regatas La Plata). EL PRE-EQUIPO Este domingo, además, se llevará a cabo en la Pista de Remo de Villa Constitución, la Regata Promocional organizada por el Club Náutico Villa Constitución y fiscalizada por la Comisión de Remo Internacional del Litoral (CRIL). En este evento estará el equipo promocional del CBC, cuya entrenadora, Marilú Perea, presentará 11 remeros: Dylan Roldan, Mauro González, Mateo Ledesma, Pilar Figueroa, Delfina Pinardi, Carla Correa, Tomás Paredes, Morena Quinteros, Julieta Paredes, Sebastián Benítez y Santino De Luz. Las pruebas en las que competirán los Celestes serán: -Paseo Sub 12 Masculino: Dylan Roldan. -Paseo Libre Masculino: Mauro González (Serie 1) y Mateo Ledesma (2). -Paseo Libre Femenino: Pilar Figueroa (Serie 1), Delfina Pinardi y Carla Correa (Serie 2). -Single Libre Masculino: Tomás Paredes (Serie 1). -Doble par Sub 16 Femenino: Morena Quinteros y Julieta Paredes (Serie 1). -Single Sub 16 Masculino: Tomás Paredes (Serie 2). -Single Sub 16 Femenino: Morena Quinteros (Serie 2). -Single Sub 14 Femenino: Julieta Paredes. -Doble par Libre Masculino: Sebastián Benítez y Santino De Luz (Serie 2). -Paseo Sub 14 Masculino: Dylan Roldan (Serie 1). -Paseo Sub 14 Femenino: Carla Correa (Serie 2). -Paseo Sub 16 Masculino: Mateo Ledesma (Serie 1) y Mauro González (Serie 3). -Paseo Sub 16 Femenino: Pilar Figueroa y Delfina Pinardi (Serie 1). -Doble par Sub 16 Masculino: Sebastián Benítez y Santino De Luz (Serie 2).

