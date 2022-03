Reciben a 77FC por la segunda fecha del Torneo Metropolitano. En tanto, la tira femenina visita mañana a Palermo. Este sábado, las categorías juveniles masculinas de vóley del Club Ciudad de Campana jugarán como locales en una nueva jornada del Campeonato Oficial de divisiones inferiores de la Federación Metropolitana de Vóley (FMV). Por la segunda fecha del Nivel A (el más alto del campeonato), los chicos Tricolores recibirán en el gimnasio de la calle Chiclana 209 la visita de 77FC, de Castelar. La jornada comenzará a las 10.30 horas con el partido de Sub 13, la menor de las categorías competitivas. Posteriormente también jugarán: Sub 14 (11.30), Sub 16 (13.00), Sub 18 (14.30) y Sub 21 (16.00). En tanto, el domingo será el turno de la tira femenina: por la segunda fecha del Nivel C1, las Tricolores enfrentarán como visitantes al Club Atlético Palermo en una jornada que se iniciará a las 13.30 horas y que también tendrá encuentros en Sub 13, Sub 14, Sub 16, Sub 18 y Sub 21.

LOS CHICOS TRICOLORES COMPITEN AL MÁXIMO NIVEL DE LA FMV.