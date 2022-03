Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del sábado, 19/mar/2022. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del sábado, 19/mar/2022. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Deportivas

SÁBADO DE CLÁSICOS En la continuidad de la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional 2022, este sábado se disputarán cuatro clásicos con mucha historia. A las 14.00, el duelo de Sur se disputará en La Fortaleza, donde Lanús recibirá a Banfield. Luego, a las 16.15 horas, San Lorenzo y Huracán chocarán en el Nuevo Gasómetro. Posteriormente, desde las 18.30, Colón y Unión pugnarán por el orgullo santafesino. Y a las 20.45, Independiente será local frente a Racing (único invicto del torneo) en una nueva edición del clásico de Avellaneda. Para mañana quedaron: Rosario Central vs Newells (14.00), Gimnasia vs Estudiantes (16.15) y River Plate vs Boca Juniors (19.00).



GOLEÓ TIGRE En el arranque de la fecha de "clásicos" interzonales de la Copa de la Liga Profesional, Tigre goleó 4-0 a Platense y, así, no solo se recuperó después de haber perdido su invicto ante Aldosivi, sino que se ubicó en el segundo puesto de la Zona B, apenas un punto por debajo de Estudiantes (LP). Además, también ayer, Aldosivi venció 3-1 a Patronato en Mar del Plata, mientras Barracas Central consiguió su tercer triunfo consecutivo al derrotar 2-1 a Sarmiento. PRIMERA B METRO En el arranque de la sexta fecha del Torneo Apertura, Comunicaciones igualó 1-1 como local con Colegiales y sigue como único líder, ahora con 13 unidades. En el otro encuentro de ayer, Fénix empató 1-1 como local ante Defensores Unidos. El campanense Juan Ignacio Mercier no ingresó en el Cuervo, mientras Lisandro Mercuri y Benjamín Bahiano García fueron titulares en el elenco de Zárate. Hoy continuará la programación con otros dos partidos: Deportivo Armenio vs UAI Urquiza y Cañuelas vs Acassuso. PRIMERA A FEMENINA La cuarta fecha se abrió ayer con triunfo de Racing Club, que superó 1-0 a San Lorenzo y ahora se ubica en la cuarta posición, dos puntos por debajo de River Plate, UAI Urquiza y Boca Juniors, que tienen 9. La programación continúa hoy con Estudiantes (LP) vs SAT (15.00) y Boca vs Villa San Carlos (16.00). ABELLA, EN RÍO CUARTO Ayer, en el autódromo Oscar Cabalén de Río Cuarto, provincia de Córdoba, comenzó la actividad de la segunda fecha de la Temporada 2022 del Top Race, que cuenta con participación de Sebastián Abella. En la primera tanda de entrenamientos, el intendente de nuestra ciudad (actualmente de licencia) quedó en la 19ª posición del clasificador que lideró Stéfano Di Palma. Este sábado está pautada una nueva tanda de entrenamientos, la clasificación y el Sprint. VILLABERDE, EN PARANÁ Este fin de semana, en el autódromo de Paraná, se está disputando la segunda fecha de la temporada del Turismo Nacional. Y en la Clase 2 está participando el campanense Pablo Villaberde (Ford Fiesta Kinetic), quien ayer culminó en el 37º puesto de la primera tanda clasificatoria. Hoy afrontará la segunda (desde las 11.00) y por la tarde disputará su serie correspondiente de cara a la final del domingo. HÓCKEY: CBC Y CCC Este sábado serán visitantes los dos equipos femeninos campanenses que participan del Torneo Metropolitano de Hóckey sobre Césped que organiza la Asociación Amateur de Buenos Aires (AHBA). El Campana Boat Club visitará a Santa Bárbara "D" por la tercera fecha de la Zona 4 del Campeonato Damas D, mientras Ciudad de Campana también será visitante, pero ante Hóckey Avellaneda por la tercera jornada de la Zona 1 del Campeonato Damas F.

