Detuvieron al sospechoso del homicidio del camionero

El Grupo Operativo de la Comisaría Campana y la delegación local de la DDI capturaron a un joven de 19 años quien será indagado mañana por la Fiscal Brizuela. También identificaron al sospechoso del homicidio en la ex Facera, quien se encuentra prófugo. Tras un minucioso trabajo en equipo entre el Grupo Táctico Operativo de la Comisaría Campana y la delegación de la DDI local, se logró dar con el paradero de Eric Hernán Vergara (19), quien es el principal sospechoso del homicidio en ocasión de robo del caminero Matías Jaime (41) el pasado 3 de marzo por la tarde, en el camino al ex Balneario Municipal, que une la Ruta 6 con el río Paraná. La detención tuvo lugar ayer sábado por la madrugada, luego de tres allanamientos infructuosos en otros tantos domicilios del barrio San Cayetano que tuvieron lugar días atrás. Sin embargo, el análisis de la telefonía celular secuestrada en esos procedimientos, y otros elementos reunidos, incluyendo el análisis de imágenes captadas por cámaras de vigilancia municipales y privadas, además de denuncias telefónicas anónimas recepcionadas en la Comisaría, finalizaron en la captura del sospechoso quien fue alojado en las dependencias policiales de 25 de Mayo y Colón, y mañana será indagado por la Fiscal Ana Laura Brizuela.

Eric Hernán Vergara fue alojado ayer en la DDI local y mañana declarará en la fiscalía de la Dra. Ana Laura Brizuela. PRÓFUGO Ese mismo 3 de marzo por la noche, tuvo lugar otro homicidio. El escenario fueron los fondos del predio de la ex Facera, entre los barrios Lubo y La Josefa. La víctima fue Mauro Leandro Rivero (28). A raíz de tareas de investigación llevadas a cabo por personal del Grupo Táctico Operativo de la Comisaría Campana, y conforme a testimonios obtenidos en sede de la Unidad Fiscal de Investigación y Juicio 2, se logró identificar al imputado del hecho: Matías Ezequiel Medina (23). En ese sentido, se fuentes policiales informaron que días atrás se allanaron su domicilio del barrio Dignidad, y el de varios de sus familiares sin lograr su detención. Sin embargo, fruto de esos procedimientos se estableció que Medina se habría fugado de la ciudad ni bien ocurrió el hecho, ese mismo 3 de marzo por la noche. Personal policial continúa con las tareas de investigación, con el fin de lograr establecer su ubicación y proceder a su detención. Sobre el mismo pesa un pedido de captura en orden al delito de Homicidio Agravado por el uso de arma de fuego. Próximamente se estarán llevando a cabo nuevos allanamientos con el fin de lograr su detención y esclarecimiento del hecho. Cualquier información puede ser brindada en sede de la Fiscalía interviniente o telefónicamente al 911 o a la Comisaría de Campana, 42 2025.





Matías Ezequiel Medina se encuentra prófugo. Está sindicado como el homicida de Mauro Leandro Rivero.

#Video detuvieron al motochorro que asesinó al camionero en el camino del ex balneario el 3 de marzo. Tras minuciosa investigación DDI junto a personal de Comisaría #Campana, GTO y CP procedieron a la detención de Eric Vergara (19) y le secuestran pertenencias de la víctima. pic.twitter.com/UDWc3KIyFk — Daniel Trila (@dantrila) March 19, 2022