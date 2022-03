Después de su triunfo ante El Porvenir, el Portuario se presenta hoy en General Rodríguez desde las 15.30 horas. Balbuena retornaría a la formación titular; Ojeda y Cajes son bajas; y Godoy y Pulido siguen sin poder reaparecer. Con la confianza renovada después de lograr su primer triunfo de la temporada, Puerto Nuevo visitará esta tarde a Leandro N. Alem por la sexta fecha del Torneo Apertura de la Primera C. El encuentro se disputará desde las 15.30 horas en General Rodríguez y será arbitrado por Wenceslao Meneses. El Portuario, que el pasado domingo derrotó 2-1 a El Porvenir como local, afrontará su tercer compromiso del ciclo de Franco Toloza al frente del plantel. Y su objetivo será mantenerse por la senda positiva: seguir sumando para engrosar su cosecha de puntos, pensando en la permanencia en la divisional. Para visitar al Lechero, el DT podrá volver a contar con el arquero Javier Balbuena y con el mediocampista Emanuel Pentimalli. En cambio, no tendrá a disposición a Santiago Ojeda (traumatismo), Mario Godoy (distensión muscular), Gonzalo Pulido (todavía debe una fecha de suspensión) y Lucas Cajes (lesión). Esto provocará tres modificaciones en la formación titular respecto al partido frente al conjunto de Gerli. Por un lado, Balbuena volverá a ocupar el arco. En defensa, ante la baja de Ojeda, el lateral derecho podría ser ocupado por Luis Rodríguez (ya suplantó al Lobo frente a Real Pilar) o Gian Croci (en este caso, Kevin Casco ingresaría en la punta izquierda). Y en reemplazo de Cajes jugaría Enzo Moreno como mediocampista abierto por la derecha. Entonces, Puerto Nuevo saldría hoy a la cancha con Javier Balbuena; Rodríguez o Croci, Maximiliano Lara, Santiago Tallarico, Croci o Casco; Enzo Moreno, Kevin Redondo, Enzo Ritacco, Rodrigo Martínez; Alexander Meza y Gastón Cueto. La nómina de 20 convocados (dos quedarán afuera del banco de suplentes) se completa con Tabaré Benítez, Sandro Areco, Yamil Durán, Pablo Negro Villarreal, Emanuel Pentimalli, Bautista Pereira, Maximiliano Maciel y Leandro Fleita. Por su parte, Leandro N. Alem llega a este encuentro después de perder su invicto en este Torneo Apertura: en la fecha pasada cayó 1-0 en su visita a Laferrere. Así perdió la oportunidad de arrimarse al líder Berazategui y se mantuvo con 8 puntos, producto de sus dos victorias (Victoriano Arenas y Luján) y dos empates (Atlas y Claypole) en las primeras cuatro jornadas. Los dirigidos por Horacio Fabregat cuentan con nombres de muchísima experiencia en el Ascenso, como el defensor Ezequiel Vicente, el volante central Diego Grecco (exjugador de Villa Dálmine en Primera B Metro y Nacional B) y el delantero Lucas Buono. Y la formación para recibir al Portuario sería: Néstor Acosta; Iván Rojas, Ezequiel Vicente, Julián Quinteros, Ítalo Portillo; Fernando Vega, Diego Grecco, Tomás Pavone, Matías Cuenca; Leandro Coronel y Lucas Buono. SEXTA FECHA Ayer, con tres partidos, comenzó esta nueva jornada de la divisional: Central Córdoba de Rosario venció 3-1 como local a Luján; Real Pilar superó 2-1 a Lamadrid; y Sportivo Italiano igualó 0-0 con Laferrere, que así alcanzó la línea del líder Berazategui (12 puntos). Hoy, además de L.N. Alem vs Puerto Nuevo, también jugarán: Liniers vs Atlas, Midland vs Claypole, El Porvenir vs Argentino de Merlo y San Martín (B) vs el líder Berazategui. Todos estos compromisos comenzarán a las 15.30 horas. Esta sexta fecha se cerrará mañana lunes, cuando Deportivo Español reciba la visita de Victoriano Arenas.

RODRIGO MARTÍNEZ ESTÁ SIENDO UNO DE LOS PUNTOS ALTOS DE PUERTO NUEVO EN LA PRIMERA C (FOTO: CARLA BRIGNOLO / PRENSA CAPN). EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 51. En 50 partidos, Puerto Nuevo se impuso en 10 ocasiones y Leandro N. Alem ganó 30 veces. Empataron en 10 oportunidades. El Portuario marcó 54 goles, mientras el Lechero convirtió 101. COMO LOCAL LEANDRO N. ALEM. Jugaron 25 veces: Puerto Nuevo logró 4 victorias (32 goles) y Alem se impuso en 17 ocasiones (56 goles). Empataron 4 veces. EL ÚLTIMO ENCUENTRO. El lunes 12 de junio de 2017, por la 30º fecha del Campeonato 2016/17 de la Primera D, Puerto Nuevo perdió 3-0 frente a Leandro N. Alem. Los goles los convirtieron Patricio Costa Repetto, Gabriel Serrano y Alan Cristeff. EL ÚLTIMO ENCUENTRO VISITANTE. El domingo 4 de diciembre de 2016, por la 15ª fecha del Campeonato 2016/17 de Primera D, Puerto Nuevo cayó 3-0 ante Leandro N. Alem. Los goles los marcaron Fernando Giménez, Gabriel Maciel y Ramiro Luna. APOSTILLAS: Puerto Nuevo acumula dos partidos sin ganar frente a Leandro N. Alem, con 2 derrotas consecutivas. La última victoria fue el miércoles 8 de junio de 2016, por la 15ª fecha de la Primera D: se impuso 2-1 en Campana con goles de Juan Peloso y Michel Bustamante. Maximiliano Maciel, actual jugador Portuario, había puesto en ganancia parcial al conjunto de Gral. Rodríguez. Como visitante, Puerto lleva seis encuentros sin triunfos, con 6 caídas seguidas. En Primera C jugaron 4 veces, con 3 victorias de Alem (2 como local) y un empate sin goles en cancha de Villa Dálmine. EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL ÚLTIMO TRIUNFO VISITANTE El domingo 6 de febrero de 2005, por la 18ª fecha del Campeonato 2004/05 de la Primera D, Puerto Nuevo venció 4-1 a Leandro N. Alem. LEANDRO N. ALEM (1): Héctor Santillán; Leandro Piacenza, Carlos Renyinsky, Maximiliano García y Diego González, Matías Sosa Mancini; Bernardo Paularena, Diego Aragón, Julio Vaqué (Pablo Fernández); Fernando Bianchi (Fernando Martínez) y Santiago Urlich (Roberto Roselló). DT: Walter Piacenza. SUPLENTES: Diego Morales y Damián Diaderle. PUERTO NUEVO (4): Alejandro Ríos; Martín Canale, Maximiliano Guglielmo, Gonzalo Barrio y Sebastián Canale; Mauro Fernández, Matías Bertolini, Carlos Barrios (Daniel Canale), Juan Calabressi (Diego Krum); Maximiliano Coronel (Diego Barrios) e Ignacio Franzoia. DT: César Robina. SUPLENTES: Marcos Costilla y Gerardo Riva. GOLES: PT 25m Franzoia (PN), 29m Sebastián Canale (PN) y 42m Urlich (LNA). ST 22m Calabressi (PN) y 43m Diego Barrios (PN). INCIDENCIA: PT 18m Santillán (LNA) le atajó un penal a Calabressi (PN). CANCHA: Atlas (local Alem). ÁRBITRO: Claudio Delfín Benítez.