Un libro que ha cambiado millones de vidas

Contacto en Twitter / Telegram / Facebook / Instagram: @MarioTrila

Spoiler: no se trata de la Biblia, aunque muchos le llaman la biblia libertaria; su autora no fue una mística, virgen o santa, aunque la han llamado "virgen de la derecha", ella incluso era atea. No hablo de un libro de autoayuda, ni de un tratado espiritual. No se trata de "El Secreto", ni "Quién se ha llevado mi queso". No me refiero a "El alquimista" ni a "El vendedor más grande del mundo". Tampoco se trata de "Piense y hágase rico" ni "Padre rico padre pobre"... Hablo de una novela de 1200 páginas, cuya autora nació en 1905 en el Imperio Ruso, más tarde la Rusia Soviética, donde presenció la confiscación del negocio de su padre en medio de la Revolución Bolchevique, hecho que marcó para siempre su amor por la libertad y el rechazo al colectivismo -representado en su experiencia por el comunismo-, llegando a obtener la ciudadanía estadounidense en 1931, tras escapar del yugo soviético en 1925. Finalmente, y para no extender la expectativa, estoy hablando de la novela "La Rebelión de Atlas" y su autora Ayn Rand (nombre de nacimiento Alisa Zinóvievna Rosen-baum). Una novela originalmente distópica que se ha tornado cuasi-realista en nuestro tiempo, más aún en Argentina. Me topé con "La Rebelión de Atlas" en el año 2008, en medio del "conflicto campo-gobierno". No recuerdo exactamente, pero alguien debió haber mencionado su nombre, dado el paralelismo con la frase "rebelión del campo" que se utilizaba como caballito de batalla en los medios. Inmediatamente comencé a ver videos y leer reseñas del libro, que había sido reimpreso en Argentina -en su segunda edición- en el año 2007 por Editorial Grito Sagrado. Un contexto infalible. Era la primera vez en mi vida que presenciaba una rebelión real, de individuos defendiendo su derecho a producir y ganar dinero. No se trataba de personas pidiendo el tipo de "derecho" que nace de un repollo, sino de personas con enorme potencial de producción que sólo querían retener sus propias ganancias. Se trataba de la defensa de un derecho real: a no ser esquilmados por medio de una ley, por mero capricho de un Gobierno que, haciendo uso y abuso del poder del Estado, injuriaba la dignidad de esas personas. Se trataba, ni más ni menos de la defensa del "derecho de propiedad", garantizado en la Constitución Nacional junto a los demás derechos inalienables como son la vida y la libertad. Viajé de Campana a Buenos Aires exclusivamente a buscar el libro. El mismo día se daba frente al Congreso una concentración de todo tipo de organizaciones a favor del Campo, a la cual asistí con entusiasmo. Las redes sociales eran incipientes (registré mi primer cuenta de Twitter en abril del 2008), los teléfonos móviles eran muy limitados, permitían sacar fotos de baja calidad. La forma de comunicación más común era por SMS, o mensajes de texto. Las opiniones se daban en los foros incrustados en medios digitales o en YouTube. De hecho, había creado un canal llamado "promocampo" -que aún existe-, donde publicaba videos relacionados con el conflicto. Antes de leer "La Rebelión de Atlas" no tenía en claro las posiciones políticas, no entendía por qué me apasionaba la defensa que los productores hacían respecto a su trabajo, y por qué era importante plantarse frente a un gobierno déspota y abusador. No sabía que mis principios eran los del liberalismo. Que mi posición ante los valores de la vida en general comulgaban con "la filosofía de la libertad". Desde siempre, en muchos casos, recuerdo haber actuado en favor de esos valores; pero no sabía que se trataba de una filosofía política que daba sustento y permitía tener mayores certezas respecto a las premisas individuales. El legado de Ayn Rand no se limita a su obra cumbre "La Rebelión de Atlas", previo a ésta publicó varias novelas como "El Manantial" o "Los que vivimos", por mencionar algunas. Pero posteriormente, todas sus publicaciones se relacionaron con el objetivismo, filosofía de su creación a la que supo definir como "Una filosofía para vivir en la tierra". Efectivamente, es un libro que ha cambiado millones de vidas. En la jerga liberal es común escuchar las experiencias relatadas por personas que han sido tocadas por la novela. Destacan lo importante que ha sido para comprender la vida desde el punto de vista de la libertad y el individualismo político, oponiéndose así al colectivismo. Es importante la identificación que realiza cada lector con respecto a los personajes a medida que avanza su lectura; el contraste que obtiene respecto a los acontecimientos de la novela y el paralelismo con las realidades políticas del país. Tal vez las mayores consignas que se desprenden de una lectura comprometida de "La Rebelión de Atlas", sean el amor propio, la autoes-tima, el rechazo a cualquier tipo de sacrificio impuesto por otros, el amor por la libertad y la necesidad de una filosofía; pero no de cualquier tipo, sino "una filosofía para vivir en ésta tierra".

la filósofa/escritora ruso-estadounidense Ayn Rand es la autora de La Rebelión de Atlas, publicado en EE.UU. en 1957.





Estatua del titán griego Atlas sosteniendo el orbe, frente al Rockefeller Center en Manhattan.