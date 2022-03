La diputada Alonso trabaja en un Proyecto de Ley para jerarquizar la puericultura

Diputada provincial Soledad Alonso Es junto a la legisladora Mariana Larroque. Para Alonso es importante que esta especialidad, que ya integra los equipos de salud del sector privado, se expanda en el sistema de salud público. "Reglamentar la profesión no solo fortalece los derechos de las personas que la ejercen, sino también la calidad del servicio que reciben las familias", aseguró. Esta semana la diputada provincial Soledad Alonso participó de un encuentro con legisladores del Frente de Todos, durante el que presentó los avances en un proyecto de ley para jerarquizar la puericultura. "Las puericultoras ayudan desde la gestación hasta el destete y hay un montón de cuestiones pendientes en cuanto al funcionamiento de su actividad, sobre todo en lo que hace a reglamentación y jerarquización, por lo que les cuesta conseguir trabajo en la salud pública", explicó la legisladora provincial. Las puericultoras son personas formadas específicamente para acompañar a mujeres y otras personas que hayan dado a luz en todos los procesos relacionados con la lactancia humana y los cuidados básicos de las y los bebés desde el nacimiento y durante los primeros años de vida. "Mi objetivo es igualar los derechos de acceso a la salud", remarcó Alonso. Y amplió: "Las mujeres que no tienen la posibilidad de pagar una puericultora o acceder por su obra social o prepaga a un sanatorio privado, se atienden en la amplia red de hospitales provinciales, donde el rol de la puericultora todavía es casi inexistente". Hoy la puericultura es una especialidad que suele integrar los equipos multidisciplinarios de salud que atienden en el sector privado. Pero el Estado está atrasado en lo que concierne al reconocimiento de la profesión, que no tienen colegio profesional público ni matriculación oficial. "El abordaje de la lactancia humana, de los derechos de la niñez y del cuerpo que desea amamantar es un tema muy importante, y la puericultura puede ayudar a transitar ese momento de la vida tan sensible y esencial, y que generalmente no cuenta con un apoyo acorde por desconocimiento o falta de regulación en la profesión", manifestó Alonso. Para la legisladora, avanzar en la jerar-quización de la puericultura "tiene que formar parte de las políticas públicas" ya que "más allá que sea un deseo de cada persona amamantar o no, la que quiera hacerlo tiene que tener garantizado poder llevarlo adelante". "Hay estudios y encuestan que confirman que la tasa de lactancia son altas al inicio, pero después caen estrepitosamente. Esto puede revertirse con la ayuda de una puericultora, logrando que pueda estirarse el período de lactancia humana", destacó Alonso. La diputada ya está dando pasos concretos importantes para zanjar esta deuda. Junto a su colega Mariana Larroque, se encuentran avanzando en un proyecto de ley para declarar a la tercera semana de marzo como la "Semana de la Puericultura" con la meta de "visibilizar la importancia del trabajo interdisciplinario y la necesidad de generar políticas públicas para la promoción de la lactancia humana en un marco de cuidado, protección y acompañamiento idóneo." La iniciativa busca además instar al Gobierno a "realizar acciones y campañas de promoción, divulgación y concientización sobre el rol que brindan las puericultoras en el acompañamiento y asistencia a las mujeres, personas gestantes y familias". "El pedir una regulación no solo protege y amplía los derechos de las trabajadoras puericultoras, sino que les da mayor seguridad a las personas que acompañan y asisten, porque al estar regulada la profesión estarían claros sus ámbitos de trabajo, competencias, responsabilidad y derechos. Todo eso termina impactando positivamente en la atención que les brindan a las familias", concluyó Soledad Alonso.

