Efemérides del día de la fecha, 20 de Marzo

DÍA INTERNACIONAL DE LA FELICIDAD

Impulsado por el Reino de Bután e instituido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) mediante la Resolución 66/281 en el año 2012, en este día se remarca la importancia de la felicidad como un pilar clave para el desarrollo y el bienestar de las personas a la vez que se fomenta la integración de la misma en las políticas públicas.

Desde el año 1972, el Reino de Bután prioriza la Felicidad Nacional Bruta (FNB) por encima del Producto Nacional Bruto (PNB); dicho indicador fue introducido por el rey Jigme Singye Wangchuck y mide el bienestar de la población a través de 9 puntos: la salud, el bienestar psicológico, el nivel de vida, la educación, la vitalidad de la comunidad, el uso del tiempo, el Gobierno, la cultura y la diversidad medioambiental. Según el Informe Mundial sobre la Felicidad 2022, los países más felices del mundo son Finlandia, Dinamarca, Islandia, Suiza y Holanda mientras que los países más infelices son Afganistán, Líbano, Zimbabue, Ruanda y Botsuana; Argentina ocupa el puesto número 57.

FALLECE AMADEO CARRIZO

Amadeo Raúl Carrizo nació el 12 de junio del año 1926 en Rufino, Santa Fe. A raíz de la recomendación de Héctor Berra, Carrizo partió rumbo a Buenos Aires a probarse en River desconociendo que se convertiría en uno de los máximos ídolos millonarios. A los 19 años debutó en Primera División, en la victoria 2-1 frente a Independiente y, tres años después, aseguró su titularidad en el equipo.

Con el correr de los años, disputó 551 partidos en River y ganó siete títulos: el Campeonato de Primera División (1945, 1947, 1952, 1953, 1955, 1956 y 1957), la Copa Ibarguren (1952) y la Copa Aldao (1945 y 1947). "Para mí es un gran honor haber jugado tantos años en River, uno de los más grandes del mundo. Es el club más prestigioso de la Argentina, deportivamente y socialmente". En el año 1969 empezó a jugar en Millonarios (Colombia) y, al año siguiente, se retiró. En lo que respecta a la Selección, Carrizo defendió el arco argentino en el Mundial Suecia 1958 y se consagró campeón de la Copa de las Naciones del año 1964 con el arco invicto.

Falleció en el año 2020 en Buenos Aires.

SE LANZA "KID KROW"

Un día como hoy en el año 2020, Conan Gray lanzaba su primer disco "Kid Krow". Producido por el cantante estadounidense junto a Dan Nigro y Jam City e integrado por canciones compuestas por el artista, el álbum está inspirado en sus experiencias de la infancia: "El álbum soy yo aceptando el hecho de que soy raro y no necesito ser nadie más. También es una oportunidad para alentar a otros a abrazar quiénes son y no disculparse al respecto". Entre las canciones se encuentran "Heather", "Maniac", "Wish You Were Sober" y "Comfort Crowd".