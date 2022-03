Unos de los milagros que más conmueve al lector de La Biblia es la resurrección de Lázaro, esta historia está en, (Juan 11:1-53), donde vemos a Jesús, amigo de los hermanos Marta, María y Lázaro, ejerciendo Su Poder y el Fundamento de la Fe. La historia de Lázaro nos insta a creer y confiar más en el Señor, el que todo lo puede, el Evangelio nos presenta la resurrección de Lázaro, donde el Señor se presenta como aquel que es la Vida y que trae vida. Jesús se muestra como Aquel que tiene poder sobre la muerte. Hoy, nos dice a nosotros lo mismo que le dijo a Marta, hermana de Lázaro: "Yo soy la Resurrección y la vida el que cree en mí, aunque haya muerto vivirá" (Jn. 11:25) Jesús llora al ver el sufrimiento de las hermanas de Lázaro, es solidario con nuestro dolor, porque Él es el Dios que llora con los que lloran, que sufre con los que sufren, solidario con los hombres. Dios no nos ha abandonado y no es indiferente a lo que nos pasa. La Palabra de Dios es enviada al corazón de la gente para que pueda creer y reaccionar. ¡Lázaro estaba bien muerto! pero Jesucristo pudo resucitarlo. ¡Si tú crees en Jesús y Su Palabra, muchas cosas muertas pueden resucitar en tu vida! ¿Qué ha muerto en tu vida? ¿La fe? ¿El matrimonio? ¿Las fuerzas para luchar? ¿La esperanza? Hoy Dios te dice: "¡Si crees, puedes tener vida! Muchas cosas que ya pensabas que no ibas a tenerlas, las puedes tener". Aunque te hayas separado, tu matrimonio puede resucitar, aunque ya no tengas esperanza, tu hijo puede ser transformado. ¿Crees en el poder de Dios? ¿O tienes meramente una creencia superficial? ¿No crees que Él puede obrar en cualquier cosa de tu vida, que está enterrada y muerta? ¿Habrá algo imposible para Dios? (Jeremías 33:27) Si puedes creer, Él lo puede hacer. Es cuestión de creer, que Dios puede hacer algo en ti. Hoy Dios te dice: "Quiero hacer algo en tu vida", Jesús no ha dejado de mostrar sus evidencias, Él sigue obrando porque sigue siendo Dios. ¡Él no ha muerto, sino que ha resucitado con poder! Es necesario que pongas en las manos de Dios, el imposible que te está atormentando. No importa la causa de tu tristeza, hay algo cierto: ¡Dios te ama! Él quiere hacer algo para rescatarte, trae tu frustración a Jesús, si resucitó a Lázaro que hacía cuatro días estaba muerto, ¿no podrá hacer un milagro contigo? "levántate de los muertos" (espiritualmente hablando) "Despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo". (Ef. 5:14) Él quiere animarte, quiere que le ames y le abras tu corazón. ¡Decídete a entregarle tu vida! ¡Anímate a venir a Él, aun con tus temores, tus necesidades, tus angustias! Nunca más digas: "Yo nací así y moriré así…" Dios puede enterrar tu pasado y darte una nueva vida. ¡Dios puede resucitarte ahora! ¡Dios puede cambiar totalmente tu existencia! La Biblia dice que "aquel que está en Cristo es una nueva creación, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas", (2da Corintios 5:17) tú puedes hoy comenzar a vivir una vida totalmente distinta a la que vives hasta ahora. ¡Cree en Jesús! Hoy tienes la oportunidad de poner tu vida y tu problema en las manos de Jesús, si tienes algún imposible, Jesús lo resucitará. Nos corresponde, en esta nueva etapa, abrir la puerta al Señor, (Ap. 3:20) recibir esa nueva vida que se nos ofrece, y dejarnos transformar por Él. ¿Quieres saber más de quien puede darte vida nueva? Te invito a que hagas una oración y le entregues tu vida a Dios, contáctate con un cristiano y/o una iglesia que enseñe de Cristo y la Palabra de DIOS. "La Biblia". ¡No te arrepentirás! ¡Dios te bendiga! ¡Hasta la próxima semana! Luis Rodas Varela 447- (ex-Rivadavia) - Campana - Tel. 427296 - luisgurodas@yahoo.com.ar