"Los simuladores" vuelven "con una película increíble", anunció Paramount+

Apenas una hora después de publicado el tuit, la noticia se volvió tendencia: "Vuelven ellos. Vuelven Los Simuladores con una película increíble", anunció Paramount+ en su cuenta oficial para Latinoamérica. La querida y premiada serie que originalmente se emitió en Argentina hace 20 años, y generó remakes en México, España, Chile y Rusia, entre otros países, tendrá su versión cinematográfica que llegará a las salas de cine, y luego a la plataforma de streaming que difundió la novedad, en 2024. Mario Santos (Federico D’Elía) volverá a ocuparse de "logística y planificación", Emilio Ravena (Diego Peretti) de "caracterización", Gabriel Medina (Martín Seefeld) de "investigación" y Pablo Lampone (Alejandro Fiore) de "técnica y movilidad" para ocuparse, luego de 24 episodios de la serie original, de resolver problemas aparentemente insolubles mediante originales "operativos de simulacro", como lo llaman ellos. Nada es ajeno al talento de Los Simuladores: convencer a alguien de que el hombre del que se quiere separar es el non plus ultra, conseguir que los dueños de una propiedad sobrevaluada la vendan al precio justo, hacer que alguien se inscriba en un falso reality show en la selva o lograr que un alcalde corrupto devuelva el dinero de un soborno. En todos los casos hacen un análisis exhaustivo del problema para generar soluciones que combinen el teatro y la psicología, como también la ley y las estadísticas. Damián Szifron (Relatos salvajes), creador de la serie, estará a cargo de la realización y la dirección de la película que se estrenará a 20 años de la emisión final de este título en su país de origen. "Me emociona la reconexión con personajes tan queridos, con los viejos compañeros de ruta que vuelven para interpretarlos y con una audiencia tan afectiva y respetuosa que ya incluye a varias generaciones", dijo. Agregó: "Ojalá podamos ofrecer una película que conserve la frescura de la serie original, incorpore la madurez de la experiencia acumulada y exprese alguna idea valiosa con la potencia, la belleza y la calidad cinematográfica que la oportunidad merece". La historia de este extraño cuarteto de fixers comenzó el 21 de marzo de 2002 en el canal argentino Telefé: los socios se convertían en una suerte de justicieros anónimos (en el último episodio Santos habló de él y sus socios como "un grupo de justicia paralela") que, en la frontera de la ley, y muchas veces traspasándola, con cuotas iguales de gracia y de incorrección política, funcionan como una agencia de causas desesperadas. La película derivada de esta serie que ganó siete veces el premio más importante de la televisión argentina, el Martín Fierro, contará con la producción de VIS (división de Paramount que crea contenidos para la plataforma Paramount+) y de K&S Films (que ya trabajó con Szifron en Relatos salvajes, y produjo también El clan y Tiempo de valientes).



Fuente: Infobae.