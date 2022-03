TURISMO NACIONAL: La categoria desarrolla durante este fin de semana la segunda carrera del año en el autódromo de Paraná donde desde las 11 hs televisa la TV Publica. UBICARSE: La propuesta de la primera fecha del campeonato para el enduro se llevó a cabo en el escenario de Mercedes donde el piloto local Ariel Melon se ubicó cuarto en la final en la Clase Master B donde sumó puntos para el torneo. PUNTOS: La realidad es que Melon corrió con una moto prestada dado que la suya no está terminada y esto también sirvió para no alcanzar el nivel de nuestro personaje que no quería perder puntos y se presentó igual. Dicen que Rafael su hijo no lo podía entender... IDEA: De aca en adelante la idea es continuar todo el campeonato dado que contará con su moto y asegura que los presupuestos están dados para volver a pelear como el año anterior hasta la última fecha del certámen. P.A.K.O.: Esta especialidad del karting esta desarrollando el arranque de su presente campeonato durante este fin de semana en el kartódromo argentino ubicado dentro del predio del autódromo Juan y Oscar Galvez. Desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. PROBABLE: Es probable que Marito Martinez participe en esta primera fecha de karting si llegaron con los motores en su vehículo done el zarateño desea volver en esta temporada. LOGRAR: La posibilidad esta dada y su dueño lograr llegar con su presupuesto volverá a correr en autos y quizas para la segunda fecha del campeonato representando a la ciudad de Zárate. PUNTERO: En Copa Master que se viene corriendo en la categoria Tope Race el piloto local Sebastian Abella está puntero con el Chevrolet desde el mismo comienza del campeonato. Cabe destacar que el año pasado peleó el Uno hasta la última carrera. CUMPLEAÑOS: El autódromo Juan y Oscar Galvez está cumpliendo sus primeros años de su existencia de donde salieron y pasaron pilotos de todo el mundo en este coliseo del automóvil argentino. SEGUIR: Julieta Gelvez sigue su campaña buscando sponsor para continuar en la Clase Tope Race Juniors donde viene corriendo desde el año pasado y la oriunda de Mendoza que hoy representa a la vecina ciudad de Zárate. TRIUNFO: El que tuvo Alfonso Raina en la clase Promocional en el kartódromo de Zárate en la categoria Kart Plus donde el pibe debutó en el campeonato arrancando de la mejor manera. Sin duda el hijo de Mariano comienza a seguir los pasos de su padre. CONTAR: En reciente nota televisiva Mariano Giozzi contó que la posibilidad de hacer todo el año en el TC 1100 de Alma está bien encaminado desde lo económico para que Victor Gonzalez pueda tener la tranquilidad que se puede intentar el campeonato. PENSAR: Agostino Zarantonello viene de correr en la categoria Kart Plus en la Clase Master A donde el pibe llegó hasta donde le dio el karting y si bien hubiese querido estar mas adelante el joven se mostró conforme y ya se piensa en la próxima donde en la primera del año quedó séptimo. OPORTUNIDAD: Continuando con Agostino sigue esperando que su padre le de la oportunidad de subirse al Fiat Uno para correr en la categoria TC 1600 que transita los autódromos de Colon, Arrecifes, San Nicolas y Baradero donde parece que el peluquero está inquieto. DIA: Cuando se decida la organización de Picadas correr de dia, tema que ocurrió, el piloto local estará a pleno abocado a esta propuesta tuerca y segun el mismo interesado Don Fernando Moreno se suma a picar. TOPE RACE: La categoria encara este fin de semana la segunda carrera del presente campeonato en el autódromo de Rio Cuarto donde desde las 10.30 hs televisa Canal 13 a través de Carburando. VICTORIA: Sin duda todo lo realizado el año anterior se volvió a poner en pista en el arranque del campeonato para Constanza Toledo que viene de obtener una nueva Victoria que la pone de cara a pelear otro torneo tras ganar en la Clase Juniors de Kart Plus. ABUELO: Y como era de esperar su abuelo Don Antonio estaba sacado ante la buena carrera que realizó Constanza que lo llevó a recorrer los boxes para festejar a tal punto pareció que levantó vuelo por algo es un "colibrí" el nono como lo conocen. ACOMPAÑAR: Parece ser que basado en algo que salió en esta columna la señora tomó carta en el tema automovilístico y si bien parece que podrá correr nuestro personaje y la familia entiende que lo debe acompañar. Ahora...quien podrá ayudarlo? CURSO: Los dirigentes que rigen los destinos del TC Bonaerense dieron a conocer la fecha de cuando le darán curso al presente campeonato a realizarse el 27 de marzo en el autódromo de Roque Perez. LLEGAR: Esto puede permitir que el piloto local Juan Pablo Galliano se presente con la Cupecita Chevrolet donde viene participando en la Clase A ante llegar los trabajos en el chasis que están en el Taller y hay ganas de poder en esta primera fecha. MOSTRARSE: Vienen de correr en el kartódromo de Zárate donde en su clase Juan Carlos Suarez se ubicó en el puesto tercero, el pajarito se mostró contento y ya dejó que este año siguiera en actividad en el mundo del karting. TERMINADO: El auto ya está terminado listo para arrancar en la clase Ligth del TC Bonaerense y su piloto Fernando Rivas espera el comienzo del campeonato el representante de Zárate que mientras tanto pasea en moto. TOPE RACE SENIORS: Nueva presentación de la categoria este fin de semana en el autódromo Rio Cuarto en Córdoba donde televisa desde las 10.30 hs Canal 13 a través del programa Carburando. COMENZAR: El próximo fin de semana en Necochea se estará desarrollando la carrera de todo terreno 4x4 donde de esta manera comienza la temporada con un importante grupo de inscriptos para tal emprendimiento. PRESENCIA: En esta competencia tan particular desde nuestra ciudad estará participando Enzo Valle que con su equipo ya dejaron en claro su presencia con su vehículo que se viene armando en el barrio Dallera donde contará como navegante a Francisco Fernandez. EQUIPO: Continuando el equipo "Vuelta del Este Rally Raid" se compone con las camionetas de Valle y Juan Santillan las dos Suzuki Vitara para encarar este campeonato de cinco fechas que cada una de ellas ocupan dos dias para realizar los 400 kilómetros que esta arrancando el próximo fin de semana. PUESTO: La Copa Bora viene de correr en el autódromo de La Plata donde estuvo participando Ignacio Lopez que con un auto que le entregó la categoria ocupó el puesto cuarto en el final de la carrera. NOVENO: Finalmente debutó en karting Gastón Brown el representante de Lima en la categoria Kart Plus donde en su clase se ubicó noveno con la atención de Marcelo Lopez. AUSENCIA: La ausencia en la primera carrera del año en la Clase Dos de Alma por parte de Agostino Giordano tuvo que tener por cuestiones laborales que no permitio poder terminar el auto en forma y tiempo para ser parte con el Fiat Uno en el comienzo de la temporada. QUEDAR: El TC 2000 viene de correr en el autódromo de Rosario donde Matias Milla fue parte de la misma con el Renault donde quedó noveno en la final el piloto de Campana que este año tiene la posibilidad de pelear el titulo junto a su compañero Leonel Pernia ante la decisión del equipo. TOPE RACE JUNIORS: La categoria visita el autódromo de Rio Cuarto este fin de semana encarando otra carrera del campeonato donde desde las 10.30 hs televisa Canal 13 a través del programa Carburando. REPRESENTAR: En esta carrera estará representando a la ciudad de Zárate Julieta Gelvez que siendo oriundo de Mendoza ahora radicada en la vecina ciudad que viene de hacer un podio con el segundo puesto. MOTOR: Luego de algunas dudas se decidió en orden conjunta con Diego Fangio de continuar con el mismo motor al menos en esta competencia y luego de la propuesta del finde como serán los pasos a seguir. FORMULA UNO: Comienza el presente campeonato para la categoria de nivel internacional donde se arranca con el Gran Premio de Bhaerin donde televisa en directo la señal de Espn. PROVOCAR: Las cuestiones de tiempo y de presupuesto provocaron que Pablo Savastano no estuviera con su auto en la Clase Tres de Alma el pasado fin de semana en el autódromo capitalino trabajando para lo que será la continuidad del presente campeonato. ABOCADOS: Los hermanos Donamari están abocados como siempre al mundo del automovilismo y están con esa intención de presentarse en la categoria donde con su chasis en la Clase Ligth con la atención de parte del auto por parte de ellos lo que se dice una familia muy tuerca. EMBRAGUES: Resultó raro encontrar a Bernardo Carfagno en los boxes del autódromo de La Plata y se pensó que estaría vendiendo embragues de competición pero luego se supo que fue a ver a su primo que corre en el TC Pista Mouras. TC REGIONAL: La categoria está comenzando su campeonato durante este fin de semana en el autódromo de La Plata con sus tres clases: GTA, GTB y los chasis donde desde las 9 hs comienzan con su espectáculo. LLEGAR: El piloto local Gastón Fernandez será parte de esta carrera con el chasis para esta clase con el Chevrolet que se trabajó mucho para llegar al nivel competitivo que deseaban. PICADAS: En el dia de hoy en el Picódromo de La Plata habrá picadas para todas las clases donde desde muy temprano comienza la actividad. SEGUIR: El legendario Julio Pardo amigo personal de Oscar Perez y Guillermo Clerici ya confirmó que este año seguirá un año mas en la alta competencia participando en la Clase Dos de la categoria Turismo Zonal Pista y aseguró que si puede peleará el campeonato. Que tal?!