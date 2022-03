Juegan desde las 15.30 en estadio José Manuel Moreno, en Parque San Martín. Por la tercera fecha de la Primera B del Torneo Femenino organizado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Puerto Nuevo visitará esta tarde a Deportivo Merlo en un encuentro que comenzará a las 15.30 horas en el estadio José Manuel Moreno. Allí, en Parque San Martín, las Portuarias buscarán su primera victoria del campeonato, después de haber perdido 3-2 como visitante ante Argentino de Rosario en el debut y tras empatar sin goles frente a Sarmiento de Junín como local en la segunda jornada. Por su parte, las Charras tampoco han ganado en esta temporada: igualaron 0-0 con Camioneros en el debut y cayeron 3-2 ante San Miguel en su última presentación. Esta tercera fecha de la Zona B se abrió ayer, con goleada de Argentino de Rosario, que venció 4-0 como local a Luján. De esta manera, las Salaítas se escaparon en la cima de las posiciones con 9 puntos. Después se ubican: 2) Argentino de Quilmes, 6 puntos; 3) Sarmiento de Junín, 4 puntos; 4) Argentinos Juniors, Deportivo Morón y San Miguel, 3 puntos; 7) Puerto Nuevo, Camioneros y Deportivo Merlo, 1 punto; 10) Luján y Liniers, sin puntos. Hoy, además de Deportivo Merlo vs Puerto Nuevo, también jugarán: Argentino de Quilmes vs Deportivo Morón, Sarmiento de Junín vs Liniers y Argentinos Juniors vs San Miguel. Libre queda Camioneros Por la Zona A, ayer se disputaron tres encuentros: Belgrano de Córdoba goleó 6-0 a Atlas; Claypole le ganó 3-1 a Atlanta; Lima sorprendió 2-1 a Vélez Sarsfield; y Defensa y Justicia superó 5-1 a Almirante Brown. Hoy se completa la tercera fecha con el duelo All Boys vs Deportivo Armenio. Así, las posiciones en este grupo quedaron de la siguiente manera: 1) Belgrano, 9 puntos; 2) Atlas, Claypole y Defensa y Justicia, 6 puntos; 5) Lima FC, 3 puntos; 6) Banfield, 2 puntos; 7) All Boys y Vélez Sarsfield, 1 punto; 9) Almirante Brown, Atlanta y Deportivo Armenio, sin puntos.

LAS AURIAZULES BUSCARÁN HOY SU PRIMER TRIUNFO DE LA TEMPORADA.