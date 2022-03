El Violeta recibirá el miércoles a Chaco For Ever desde los 15.30 horas. "Jetín", que será presentado en la mañana de este domingo, tendrá a Ángel Moretto como ayudante de campo y a Sebastián Buet como preparador físico. El viaje a San Juan marcó un quiebre en el presente de Villa Dálmine: el 4-0 que le propinó San Martín terminó con el ciclo de Marcelo Franchini como DT y le abrió la puerta a un interinato que los simpatizantes reciben con muy buenos ojos y la esperanza de que logre enderezar el irregular rumbo del equipo. Es que Carlos "Jetín" Pereyra no solo es un ídolo de la institución, sino que también es conocido su amor por el club y su pasión por el fútbol. El cordobés tiene en su currículum 174 partidos con la camiseta Violeta. Y 10 goles. Entre ellos, uno que significó un ascenso. Hoy, a sus 51 años, asumirá la conducción técnica del plantel y tendrá la difícil tarea de recuperar anímica y futbolísticamente al equipo en tan solo tres días, dado que el próximo compromiso será el miércoles frente a Chaco For Ever (15.30 horas, en Mitre y Puccini). Esta mañana, cuando Pereyra (actual Coordinador de Divisiones Inferiores y DT de la Reserva) sea presentado ante los jugadores estará acompañado por Ángel Moretto como ayudante de campo; Santiago Buet, como preparador físico; y Alejandro Lari, como entrenador de arqueros. Antes de regresar al Violeta, "Jetín" tuvo una muy buena experiencia como entrenador de Puerto Nuevo (lo llevó al Reducido por el ascenso). Anteriormente, ha participado también de los cuerpos técnicos de Mario Grana (fue su ayudante de campo en Deportivo Morón) y Walter Nicolás Otta (junto a "Nico" ha sido ayudante y analista de videos). En su paso por el Gallito forjó relación con Ángel Moretto, a quien reencontró luego en Mitre y Puccini, siempre en la función de Secretario Técnico. A partir de hoy volverán a trabajar juntos en este cuerpo técnico que arranca de manera "interina", pero con posibilidades de superar esa condición. Es que, por el momento, no hay un entrenador claramente apuntado para suceder a Franchini. En materia de rumores, el primer nombre que sonó fue el de Fernando Ruiz, quien recientemente se alejó de Temperley. Pero todo está, recién, en etapa de evaluación. Por eso, la principal apuesta hoy en Villa Dálmine es a la recuperación del plantel, tanto anímica como futbolística, y a la búsqueda de la primera victoria del campeonato. Y con ese objetivo asumirá hoy "Jetín" Pereyra.

