Breves: Deportivas

HOY, SUPERCLASICO

En la continuidad de la 7ª fecha de la Copa de la Liga Profesional, River Plate y Boca Juniors se enfrentarán hoy en el Monumental. El encuentro comenzará a las 19.00 y será arbitrado por Darío Herrera. El Millonario formará con Armani; Rojas, Díaz, González Pirez, Casco; Pérez, Fernández; Simón, De La Cruz, Barco; y Álvarez. Mientras el Xeneize iría con Rossi; Advíncula, Zambrano, Rojo, Fabra; Medina, Fernández, Ramírez; Molinas; Villa y Benedetto.

MÁS CLÁSICOS

En la previa al River vs Boca habrá otros dos duelos calientes: Rosario Central vs Newells sostendrán desde las 14.00 el clásico rosarino, mientras Gimnasia vs Estudiantes protagonizarán desde las 16.15 el clásico de La Plata.

FESTEJÓ LA ACADEMIA

Con el campanense Leonardo Sigali como titular y un gol de Enzo Copetti a cinco minutos del final, Racing Club le ganó anoche 2-1 a Independiente en el clásico de Avellaneda. Así, La Academia estiró su invicto y pasó a liderar la Zona A con 15 puntos. Ayer, además, San Lorenzo y Huracán empataron 0-0 en el Nuevo Gasómetro (Nicolás Blandi ingresó a los 13 del ST en el Ciclón). En los otros dos clásicos del sábado, Banfield venció 1-0 a domicilio a Lanús, mientras Colón y Unión terminaron 0-0 en Santa Fe.